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2 gündür sahada olmayan İmamoğlu nerede? Yıldırım'dan bomba çıkış

2 gündür sahada olmayan İmamoğlu nerede? Yıldırım'dan bomba çıkış

2 gündür sahada olmayan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Muğla Dalaman'a indiği iddia edilse de AK Partili rakibi Binali Yıldırım, Fethiye'nin Göcek mahallesinde olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, Karadeniz turunu tamamladıktan sonra tatile çıktı. 2 gündür sahada görünmeyen Ekrem İmamoğlu'nun nerede olduğu merak konusu oldu.

Gözlerden uzakta 

Oda TV'de yer alan habere göre; bayram boyunca Karadeniz'de mitingler düzenleyen İmamoğlu, kiralanan uçakla Dalaman Havalimanı'na gitti. Burada ailesi ile buluşan İmamoğlu, bayram tatilinin son iki gününü gözlerden uzakta ailesiyle dinlenerek geçirdi.

"Göcek'te diye duydum"

Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında Kanal 7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet'in sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun Fethiye'nin Göcek mahallesinde olduğunu söyledi.

"Karşılaşmaya da hazırlanması iyi olur"

Yıldırım, Acet'in "İmamoğlu Göcek'te kampa girmiş ve sizinle yapacağı ortak yayına hazırlanıyor. Sizin haberiniz var mı?" sözlerine "Duydum. Ordu'dan bu sabah oraya geçti diye bir yerde okudum. Bu karşılaşmaya da hazırlanması iyi olur, hazırlansın" diye yanıt verdi.

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