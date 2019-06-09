Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.
PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi.
4 askerin tedavisine sürüyor
Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisine sürüyor.
Mevzileri yoğun ateş altına alındı
Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu. Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Yasak Elma'nın ünlü oyuncusu Haktan Pak'a sanatçı dostlarından duygusal veda!