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Roketli saldırıda 1 asker şehit oldu 4 asker de yaralandı!

Roketli saldırıda 1 asker şehit oldu 4 asker de yaralandı!

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'de Azez ilçesindeki Meryemin üst bölgesinde TSK unsurlarına saldırı düzenlendi.

4 askerin tedavisine sürüyor

Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 askerin tedavisine sürüyor.

Mevzileri yoğun ateş altına alındı

Ateş destek vasıtalarıyla PYD vuruldu. Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

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