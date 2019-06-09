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Usta ressam Balaban'ı kaybettik! Resim yapmayı Nazım Hikmet'ten öğrenmişti

Usta ressam Balaban'ı kaybettik! Resim yapmayı Nazım Hikmet'ten öğrenmişti

Usta ressam İbrahim Balaban 98 yaşında yaşama veda etti. Resim yapmayı cezaevinde Nazım Hikmet'ten öğrenen Balaban, hastanede bir süredir tedavi altındaydı.

Gazeteci Nazım Alpman, usta ressamın ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu.

"Görkemli bir hayat yaşadı"

Alpman sosyal medya hesabından, "BALABAN’I KAYBETTİK. Yaşayan En Büyük Ressamımız İBRAHIM BALABAN bu sabah tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Cenaze töreni (büyük bir ihtimalle) 11 Haziran 2019 salı günü yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi gün içinde yapılacaktır. Görkemli bir hayat yaşadı. Ustası Nazım Hikmet gibi Haziran’ın ilk yarısında veda etti" paylaşımını yaptı.

Alpman'ın ilgili paylaşımı şöyle:

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