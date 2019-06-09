İzlanda Türkiye maçının hakemi belli oldu

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Kaşrılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında A Milli Takım, 11 Haziran Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, zorlu karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yöneteceği açıklandı.

Marciniak'ın yardımcıları Pawe Sokolnicki ve Tomasz Listkiewicz olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak da Tomasz Musia görev yapacak.

Marciniak, A Milli Takım'ın yine 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 6 Ekim 2017 tarihinde oynadığı İzlanda maçını yönetmiş, İzlanda'da deplasmanda 3-0'lık galibiyet elde etmişti.