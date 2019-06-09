HABER /  SPOR

Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek güven tazeledi

Demirören Haber Ajansı
Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek güven tazeledi

Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da mevcut başkan Adil Gevrek, yeniden göreve seçildi.

Yeni Malatyaspor 4'üncü Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Naci Şavata'nın yaptığı kongrede konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, uzun zamandır teknik direktörlük için kamuoyunda çok isim konuşulduğunu belirterek, "Prensipte anlaştığımız Sergen Yalçın, inşallah beraber inandığımız, güvendiğimiz Yeni Malatyaspor'umuzu daha iyi yerlere taşıyacağını düşündüğümüz inandığımız bir hoca. Prensipte anlaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde de imza atacağız. Ben şimdiden Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından 132 üyenin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan mevcut başkan Adil Gevrek yeniden başkanlığa seçildi. Adil Gevrek başkanlığındaki Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kuruluna ise Selim Pilten, Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Erdal Gündüz, Suat Tekin, Gökhan Çelik, Nusret Çaylak, Mehmet Koçyiğit, Hakkı Çelikel, Mehmet Coşer Gömüç, İlhan Çelebi, Bilal Elmas, Yüksel Demirkol ve Ahmet Topdağ getirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzlanda Türkiye maçının hakemi belli oldu
İzlanda Türkiye maçının hakemi belli oldu
Hürkuş'un deneyimleri Gökbey'i kanatlandıracak
Hürkuş'un deneyimleri Gökbey'i kanatlandıracak
Koç grubunun iddiasına Zeybekci'den jet yanıt!
Koç grubunun iddiasına Zeybekci'den jet yanıt!
Roketli saldırıda 1 asker şehit oldu 4 asker de yaralandı!
Roketli saldırıda 1 asker şehit oldu 4 asker de yaralandı!
Usta ressam Balaban'ı kaybettik! Resim yapmayı Nazım Hikmet'ten öğrenmişti
Usta ressam Balaban'ı kaybettik! Resim yapmayı Nazım Hikmet'ten öğrenmişti
Soylu'nun "İmamoğlu'na özel uçak" iddiasına Koç Grubu'ndan yanıt!
Soylu'nun "İmamoğlu'na özel uçak" iddiasına Koç Grubu'ndan yanıt!
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu
Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu
2 gündür sahada olmayan İmamoğlu nerede? Yıldırım'dan bomba çıkış
2 gündür sahada olmayan İmamoğlu nerede? Yıldırım'dan bomba çıkış
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na: Ayıplıyorum ve özür dilemeye davet ediyorum
Süleyman Soylu'dan İmamoğlu'na: Ayıplıyorum ve özür dilemeye davet ediyorum
Galatasaray, Wesley Sneijder'i unutmadı
Galatasaray, Wesley Sneijder'i unutmadı
Sivas bayram namazı saatli kaçta 2019 Diyanet bayram namaz saatleri
Sivas bayram namazı saatli kaçta 2019 Diyanet bayram namaz saatleri
Bakan Soylu açıkladı! İşte trafikte ölenlerin sayısı
Bakan Soylu açıkladı! İşte trafikte ölenlerin sayısı
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Yorumlar