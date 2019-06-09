Süleyman Soylu’dan Koç Holding’e yanıt: Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding’e yanıtında tıraş olurken çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Koç Holding’in “Ekrem İmamoğlu’na uçak tahsis edildi” iddialarına cevap verdiği açıklamanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Koç Holding’den bugün yapılan açıklamada İmamoğlu’nun uçuşlarının parasının ödendiği ve faturasının kesildiği belirtilmiş, Binali Yıldırım’ın da 3 Mart’ta Koç Holding’e bağlı Setair’den helikopter kiraladığı hatırlatılmıştı.

Açıklamada “Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mayıs’ta Samsun, 4-5 Haziran’da Trabzon ve Ordu seyahatlerinde şirketimiz Setairuçakları ile yolculuklarını gerçekleştirmiş olmasına ilişkin son birkaç gündür sosyal medya üzerinden yayılan iftiraları, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’nun talihsiz açıklamaları ile yeniden gündeme gelmiş olmasını üzülerek takip etmekteyiz” ifadeleri de yer almıştı.