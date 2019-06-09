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Rafael Nadal'dan tarihi şampiyonluk

Rafael Nadal'dan tarihi şampiyonluk

Fransa Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal şampiyon oldu.

2019 Fransa Açık (Roland Garros) Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 4 numaralı seribaşı Dominic Thiem'i 3-1 (6-3, 5,7, 6-1, 6-1) yenen 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal kazandı.

Başkent Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, Roland Garros'yu 11 kez kazanan İspanyol Nadal ile geçen yıl finalde yendiği Avusturyalı Dominic Thiem karşılaştı.

Kariyerinin 2. grand slam finalini oynayan Thiem, 26. finaline çıkan Nadal'ın servisini kırıp ilk sette 3-2 öne geçti. Sonraki oyunda skoru eşitleyen Nadal, 10 dakikayı aşan kritik 7. oyunu kazanmasının ardından ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.

Thiem, topları geri çizgiye daha yakın aldığı ve puan kazandıran vuruşlarda Nadal'a 13-7 üstünlük kurduğu 2. seti 7-5 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Nadal, servislerinden yüzde 100 oranında puan aldığı ve file önünde kusursuz bir oyun sergilediği 3. seti 6-1 kazanarak 2-1 öne geçti.

Rakibinin direncinin kırıldığı 4. seti de 6-1 alan Nadal, 3 saat sonunda korttan 3-1 galip ayrıldı.

Nadal'dan başka başaran yok

Kariyerinde Thiem'e karşı oynadığı 13. maçta 9. galibiyetini alan Nadal, Fransa Açık'taki üst üste 3, toplamda 12. şampiyonluğuna uzandı.

Nadal, Roland Garros'daki 12. şampiyonluğuyla Avustralyalı Margaret Court ile paylaştığı 'bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi' unvanını tek başına ele geçirdi. Kadınlar tenisinin efsane ismi Court, 11'inci Avustralya Açık şampiyonluğunu kazandığı 1973'ten bu yana rekoru elinde tutuyordu.

Grand slam turnuvalarında 18. kez mutlu sona ulaşan 33 yaşındaki Nadal, kariyerindeki 82. tekler şampiyonluğunu kazandı.

İspanyol raket, 2,3 milyon avro (15,2 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

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