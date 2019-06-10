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İzlanda'da A Milli Takıma büyük ayıp!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için İzlanda'ya giden A Milli Futbol Takımı, 3 saat boyunca havalimanında bekletildi. Burak Yılmaz skandala sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

A Milli Takım kafilesinin İzlanda'da uzun süre havaalanında bekletilmesine Burak Yılmaz sosyal medya hesabından tepki gösterdi. 

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu dördüncü maçında salı günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. BU zorlu mücadele öncesi öğle saatlerinde Konya'dan İzlanda'ya hareket eden milliler, uzun bir yolculuğun ardından Keflavik Havalimanı'na indi. Ancak burada İzlandalı yetkililer, Milli Takım kafilesini prosedürleri de bahane göstererek havaalanında saatlerce bekletti.

Burak Yılmaz tepki gösterdi

Ay-yıldızlı futbolcu Burak Yılmaz da buna sosyal medya hesabından isyan etti. Burak, sosyal medyadan yaptığı canlı yayında, "6.5 saat yolculuk yaptık, 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir" ifadelerini kullandı. 

Emre Belözoğlu "İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar. İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu." açıklamasını yaptı.

Tuvalet fırçası uzatıldı

Havalimanında muhabirlere kısa bir açıklama yapan Emre, bu açıklamasını yaptığı anlarda saygısızlıkla karşılaştı. Tecrübeli futbolcu gazatecilere açıklama yaparken bir İzlanda taraftarı, milli futbolcuya tuvalet fırçası uzattı. 

Bavullar saatlerce arandı

Ayrıca, Milli Takım oyuncularımızın bavullarının aşırı detaylı şekilde arandığı kaydedilirken pasaport kontrolünde de uzun süre bekletildiği öğrenildi.

A milliler, buradan kara yoluyla başkent Reykjavik'e geçecek.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve bir milli futbolcu, maça ev sahipliği yapacak Laugardalsvöllur Stadyumu'nda bugün basın toplantısı düzenleyecek. A milliler, basın toplantısının ardından son çalışmasını da bu statta gerçekleştirecek.

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