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Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarında dikkat çeken detay

Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarında dikkat çeken detay

Türkiye - Fransa maçına Hasan Ali Kaldırım'ın performansı damga vurdu. A Milli Takımımızın tecrübeli ismi Hasan Ali Kaldırım, seremonide kramponlarıyla alay eden Fransızları sahadan sildi.

A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Mücadeleye damga vuran isimlerden biri de Hasan Ali Kaldırım oldu. Tecrübeli futbolcu Fransız yıldız Mbappe'yi adeta sahadan sildi. Yetenekli futbolcuya saha içerisinde göz açtırmayan Hasan Ali, gösterdiği performansla alkışı hak etti.

Kramponlarında delikler var

Mücadeleden önce seremonide ilginç bir olay yaşandı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre, tırnak yapısı nedeniyle Hasan Ali Kaldırım'ın kramponlarının baş parmak bölgesinde her zaman delikler açılıyor. Bu özel tasarım sayesinde tırnaklarının oluşturduğu baskıdan kurtulan tecrübeli sol bek, normal kramponla ise rahat edemiyor. Bu nedenle Hasan Ali'nin tüm kramponları, tırnak yapısına uygun şekilde özel olarak hazırlanıyor.

Hasan Ali'ye güldüler, pişman etti

Takımlar seremoni için sahaya çıkarken Hasan Ali'nin kramponlarındaki bu detay Fransız futbolcuların ilgisini çekti. Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Kylian Mbappe bu durumu fark ederken birbirlerine gösterip güldüler. Ancak Fransızlar, maç başladığında neye uğradıklarını şaşırırken özellikle Hasan Ali, Mbappe'ye nefes aldırmadı.

Hasan Ali'nin bu performansı istatistiklere de yansıdı. Tecrübeli futbolcu, 6 top çalarken 5 hava topu mücadelesinden de galip çıktı. 9 kez sprint atan Hasan Ali, toplamda ise 12.1 kilometre koştu. Hasan Ali'nin isabetli pas yüzdesi ise yüzde 90 oldu.

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