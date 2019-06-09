Hasan Ali Kaldırım Mbappe'yi sahadan sildi caps'ler patladı
Türkiye, Fransa'yı 2-0 mağlup ederken Hasan Ali Kaldırımın müthiş performansı karşısında sahada hiçbir varlık gösteremeyen Mbappe yokları oynarken Fenerbahçeli futbolcu sosyal medyada gündem oldu ve alkışı hak etti.
Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı Kaan Ayhan v Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 yenmeyi başardı.
Milli Takım'ın tarihinde ilk kez Fransa'yı mağlup etmesi dünya basınında geniş yer alırken futbolcularımızın performansı takdire şayandı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Burak Yılmaz'ı ön plana çıkarırken Türk halkı da Hasan Ali Kaldırım'ı gündeme taşıdı.
Özellikle Mbappe'nin, Hasan Ali Kaldırım karşısında düştüğü durum, Fransa basınında da bile olay oldu. Foot Mercato, sitesi, "Hasan Ali Kaldırım, Mbappe'yi sildi. Dorukhan, Pogba'ya cehennemi yaşattı." ifadelerine yer verdi.
Mbappe'nin, Hasan Ali Kaldırım karşısında düştüğü durum: İlk yarıda Hasan Ali'ye karşı 3 ikili mücadelenin hepsini kaybetti. 90 dakikada hiç şut atamadı. Son 5 maçın en düşük pas yüzdeli 90 dakikasını oynadı.