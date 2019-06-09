Hasan Ali Kaldırım Mbappe'yi sahadan sildi caps'ler patladı

Milli Takım'ın tarihinde ilk kez Fransa'yı mağlup etmesi dünya basınında geniş yer alırken futbolcularımızın performansı takdire şayandı. Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps, Burak Yılmaz'ı ön plana çıkarırken Türk halkı da Hasan Ali Kaldırım'ı gündeme taşıdı.