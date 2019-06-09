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Bartın'da 17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

Demirören Haber Ajansı
Bartın'da 17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama

BARTIN'da, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan Ö.Ç. (21) tutuklandı. Zanlının evinden ele geçirilen silahlara ise el konuldu.

BARTIN Kozcağız Beldesinin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, ''Elimde görüntülerin var, bunlara ailene göstereceğim'' tehdidinde bulunarak, cinsel istismarda bulundu.

2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu.

Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Ö.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç.; 'çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit' suçlarından tutuklandı.

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