Soylu'dan Koç Holding'e "ananaslı" cevap

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'in "talihsizlik" olarak nitelendirdiği açıklamalarına berber koltuğundan ananaslı ikonla cevap verdi. Peki Soylu'nun ananas mesajı ne anlama geliyor? İşte detaylar;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Koç Holding'e bu kez berber koltuğundan mesaj gönderdi. Holdingin "talihsizlik" açıklamasına Soylu, "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz, bildiğimizi de bilirsiniz" sözleriyle cevap verdi.

Soylu, Koç Holding'e Kahtalı Mahmut Usta'nın berber koltuğundan cevap verdi. Sosyal medya hesaplarından berber koltuğunda çektiği fotoğrafı yayınlayan Soylu, "Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding" mesajını paylaştı.

Ben tıraşımı Yunanistan’da olmam

Türkiye’de, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde, Kahtalı Mahmut Usta’da olurum 😉



Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz🍍

Bildiğimizi de bilirsiniz... @kocholding pic.twitter.com/vycCkqG0cm — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 9 Haziran 2019



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İmamoğlu'na uçak kiralanmasını "Gezi olaylarında otel tahsis edenler, Gezi olaylarında Taksim'deki otellerini tahsis edenler bugün uçaklarını tahsis ediyorlar" sözleriyle eleştirmişti. Soylu'nun bu açıklamalarını "talihsizlik" olarak nitelendiren Koç Holding, AK Partili bazı isimlere de aynı şirket üzerinden uçak kiralandığını ve faturalarının bulunduğunu duyurmuştu.

Soylu'nun ananaslı göndermesi ne anlama geliyor?

Soylu'nun sosyal medyadaki mesajına eklediği "ananas" ikonu 2014 yılındaki tartışmaları hatırlattı. FETÖ operasyonları sırasında gündeme gelen olayda FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, Uganda'daki rafineri için Koç grubuna teklif götürülmesi, ananas ve tespih hediye edilmesi ifadeleri yer alıyordu.