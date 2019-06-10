Mansur Yavaş'tan korkunç sel felaketi sonrası ilk açıklama

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. 3 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketiyle ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

Yavaş, ''Bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz." dedi.

"Altyapı sorununu çözmek bizim önceliğimiz"

Mansur Yavaş'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekilde:

''Kıymetli hemşehrilerim, başkentimizde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen su taşkınları nedeniyle, İtfaiye ve ASKİ ekiplerimizin izinleri iptal edilmiş olup, ilgili birimlerimizin tamamı sahada yaşanan ve yaşanması muhtemel olaylara müdahale etmektedir.

Bunun birlikte, Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığımıza bağlı ekipler de vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.

153 Mavi Masa ekiplerimizin de izinleri iptal edilmiş olup, vatandaşlarımızın ihbarlarını ve taleplerini iletmesi için 24 saat esası ile hizmet vermektedir.

Tüm metropol ilçe belediye ekipleri ile birlikte, beklenenin yaklaşık 5 katı kadar gerçeklesen yağış ve yaşanan felaketin kötü sonuçlarını azaltmak için teyakkuz halindeyiz.

Belediyemizde kurulan koordinasyon ekibi ise süreci olağan duruma dönene kadar yakından takip edecektir.

Değerli Ankaralılar, bizler hiçbir mazerete sığınmadan, kentimizin yıllarca ihmal edilmiş altyapı hizmetlerini sağlamak için projelerimizi ivedilikle hayata geçireceğiz.

Bu konuda tespitlerimiz tamamlanmış olup, eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Ankara'mızın altyapı sorununu kalıcı olarak çözmek bizim önceliğimiz olacaktır.

Bu suretle, hayatını kaybeden kıymetli hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.''