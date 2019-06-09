Ankara'da sağanak sele neden oldu

Ankara'da sağanak sele neden oldu

ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.

Ankara'da sağanak sele neden oldu - Sayfa 1

ANKARA'da başlayan sağanak yağmur, araçlara ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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Ankara'da sağanak sele neden oldu - Sayfa 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara genelinde sağanak uyarısının yapılmasının ardından, beklenen yağış Başkent'e geldi.

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Ankara'da sağanak sele neden oldu - Sayfa 3

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.

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Ankara'da sağanak sele neden oldu - Sayfa 4

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, il genelinde bulunan yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu.

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