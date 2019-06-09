Ankara'da sağanak sele neden oldu
ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan sağanak, sele neden oldu. Sel nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Belediye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı.
ANKARA'da başlayan sağanak yağmur, araçlara ve hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Ankara genelinde sağanak uyarısının yapılmasının ardından, beklenen yağış Başkent'e geldi.
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Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.
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Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, il genelinde bulunan yollarda ve kaldırımlarda büyük su birikintileri oluştu.
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