Türkiye'den Tel Rıfat'taki terör yuvalarına baskın

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'e Tel Rıfat'tan terör örgütü tarafından düzenlenen terör saldırılarına yönelik operasyon başlattığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat'taki terör noktalarına yönelik operasyon başlatıldığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Afrin’de PKK/YPG terör örgütünün bugün Tel Rıfat’tan gerçekleştirdiği terör saldırısı sonrası bölgede yerleri tespit edilen teröristler, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına alınmıştır. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristler etkisiz hale getirilmiş ve şehit olan kahraman silah arkadaşımız ile yaralılarımızın kanı yerde bırakılmamıştır. Bölgedeki terörle mücadelemiz son terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."