Türkiye Azez'den gelen acı haberle kahroldu
Azez'deki askeri üste yaralanan Piyade Komando Uzman Onbaşı Halil Kurt'un şehit olduğu açıklandı. Şehidin naaşı Gaziantep'e getirilirken Hatay'daki baba ocağına ateş düştü.
Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırısında Piyade Komando Uzman Onbaşı Halil Kurt'un şehit olduğu açıklandı.
YPG/PKK terör örgütü üyelerinin tanksavar saldırısı sonucu kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Kilis’teki işlemlerin ardından otopsi yapılmak ve askeri tören için Gaziantep’e uğurlandı. Şehit Halil Kurt’un naaşı geniş güvenlik önlemleri altında karayolu ile Gaziantep’e uğurlandı.
Şehit Kurt'un cenazesi, Kilis Devlet Hastanesi morgundan alınarak kara yoluyla Gaziantep'e getirildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.
Şehit düşen Halil Kurt'un Azez bölgesindeki askeri üste bulunan yatağı sosyal medyadan paylaşılırken, şehidin arkadaşları Kurt'un yattığı yere Türk Bayrağı yerleştirdi.Şehit Kurt'un yaklaşık 1 yıl önce mesleğe başladığı ve 2 ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi.
Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi.