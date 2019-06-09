Türkiye Azez'den gelen acı haberle kahroldu

Suriye’nin Tel Rıfat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırısında Piyade Komando Uzman Onbaşı Halil Kurt'un şehit olduğu açıklandı.

YPG/PKK terör örgütü üyelerinin tanksavar saldırısı sonucu kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt, Kilis’teki işlemlerin ardından otopsi yapılmak ve askeri tören için Gaziantep’e uğurlandı. Şehit Halil Kurt’un naaşı geniş güvenlik önlemleri altında karayolu ile Gaziantep’e uğurlandı.