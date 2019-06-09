HABER /  YEREL

Ankara Valiliği acı haberi duyurdu 3 kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Ankara Valiliği acı haberi duyurdu 3 kişi hayatını kaybetti

ANKARA Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlar dolayısıyla üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ANKARA Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, sel felaketi nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, "İlimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle Ayşe Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle Metin Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir" denildi.

Polatlı ilçesinde de bir kısım ekili alanların su baskınına maruz kaldığının aktarıldığı açıklamada, "AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ankara'da sağanak sele neden oldu
Foto Galeri Ankara'da sağanak sele neden oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bartın'da 17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama
Bartın'da 17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama
Trump ile NYT arasında 'Meksika anlaşması' kavgası
Trump ile NYT arasında 'Meksika anlaşması' kavgası
Kazakistan'da ilk seçim sonuçları açıklandı
Kazakistan'da ilk seçim sonuçları açıklandı
Binali Yıldırım'dan Kürdistan ifadesi açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kürdistan ifadesi açıklaması
Bursa'da eşiyle tartışan kişi tüfekle intihar etti
Bursa'da eşiyle tartışan kişi tüfekle intihar etti
Ergin Ataman tepkili: Ali Koç azmettiricidir
Ergin Ataman tepkili: Ali Koç azmettiricidir
ÖNCEKİ HABERLER
Soylu'dan Koç Holding'e "ananaslı" cevap
Soylu'dan Koç Holding'e "ananaslı" cevap
Emniyet müdürü uyuşturucudan tutuklandı
Emniyet müdürü uyuşturucudan tutuklandı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Rafael Nadal'dan tarihi şampiyonluk
Rafael Nadal'dan tarihi şampiyonluk
İstanbul'da bir şahıs eşi ve iki çocuğunu vurup intihar etti
İstanbul'da bir şahıs eşi ve iki çocuğunu vurup intihar etti
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Afrin'de şehit olan askerimizin kimliği açıklandı
Afrin'de şehit olan askerimizin kimliği açıklandı
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Yorumlar