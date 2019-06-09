Ankara Valiliği acı haberi duyurdu 3 kişi hayatını kaybetti

ANKARA Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlar dolayısıyla üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

ANKARA Valiliği, şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan su baskınları ve taşkınlarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, sel felaketi nedeniyle 3 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtilerek, "İlimiz genelinde başlayan sağanak yağışlar sonucunda Çankaya ilçesinde taşkın suya kapılma nedeniyle Ayşe Arslan, Etimesgut ilçesinde iş yerine dolan suyu temizlemek isterken elektrik akımına kapılma nedeniyle Metin Altınışık ve konutuna dolan suyun yol açtığı panik ve heyecan sonucu kalp krizi nedeniyle Metin Önder isimli vatandaşlarımız hayatlarını kaybetmiştir" denildi.

Polatlı ilçesinde de bir kısım ekili alanların su baskınına maruz kaldığının aktarıldığı açıklamada, "AFAD, DSİ, belediyeler başta olmak üzere sorumlu tüm birimler yağışların başladığı andan itibaren kendi sorumluluk alanlarında müdahale ve hasar tespitine yönelik gerekli çalışmaları yoğun bir gayretle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.