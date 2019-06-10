HABER /  POLİTİKA

Meral Akşener'den Binali Yıldırım'a "Pekeke" ve "Kürdistan" tepkisi

Meral Akşener'den Binali Yıldırım'a "Pekeke" ve "Kürdistan" tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da 'Pekeke' ve ' Kürdistan' kelimelerini kullanmasıyla ilgili, "Sen Kürtlere terörist diyeceksin sonra İstanbul'u alabilmek için gidip Diyarbakır'da ağlayacaksın. Bunu İstanbul'da yaşayan hiçkimse yemeyecek" dedi.

İyi Parti lideri Akşener, Binali Yıldırım'ın 'Pekeke' ve ' Kürdistan' kelimelerini kullanmasıyla ilgili, "Sen Kürtlere terörist diyeceksin sonra İstanbul'u alabilmek için gidip Diyarbakır'da ağlayacaksın. Bunu İstanbul'da yaşayan hiçkimse yemeyecek" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek istemek amacıyla Şişli ve Beşiktaş'ta partisinin kurduğu demokrasi çadırlarını ziyaret etti.

"Tarih bilmeyen gafil"

Akşener, Binali Yıldırım'ın 'Pekeke' ve 'Kürdistan' kelimelerini kullanmasıyla ilgili çok sert tepki gösterdiği konuşmasında "' İllet, zillet, terörist' dediler ama bunlar sahtekar. Binali bey Diyarbakır'a gidip 'pekeke' dedi.PKK'lıların söylediği 'Pekeke'yi dedi. Sanki biz Kürdistan istiyormuşuz gibi bize 'Defolun gidin Irak'ın kuzeyinde Kürdistan vardır' dedi.El hak! Tükiye'nin kuzeyinde Kürdistan yok. Orası Türkmen evi. Tarih bilmeyen gafil.

Sen Kürtlere terörist diyeceksin sonra İstanbul'u alabilmek için gidip Diyarbakır'da ağlayacaksın. Bunu İstanbul'da yaşayan hiçkimse yemeyecek. Her kılığa girenleri tanıdınız. Bir tane oy için satamayacaklar değer yok. Gereğini yapacağız" diyerek tepkisini ortaya koydu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'yla ortak yayın için istediği Uğur Dündar'dan cevap geldi
Foto Galeri Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'yla ortak yayın için istediği Uğur Dündar'dan cevap geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İşte Hasan Çetinkaya'nın yeni adresi
İşte Hasan Çetinkaya'nın yeni adresi
Mansur Yavaş'tan korkunç sel felaketi sonrası ilk açıklama
Mansur Yavaş'tan korkunç sel felaketi sonrası ilk açıklama
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu
UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon belli oldu
Ankara Valiliği acı haberi duyurdu 3 kişi hayatını kaybetti
Ankara Valiliği acı haberi duyurdu 3 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'den Tel Rıfat'taki terör yuvalarına baskın
Türkiye'den Tel Rıfat'taki terör yuvalarına baskın
Soylu'dan Koç Holding'e "ananaslı" cevap
Soylu'dan Koç Holding'e "ananaslı" cevap
ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'da 17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama
Bartın'da 17 yaşındaki kıza cinsel istismara tutuklama
Binali Yıldırım'dan Kürdistan ifadesi açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kürdistan ifadesi açıklaması
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Bursa'da eşiyle tartışan kişi tüfekle intihar etti
Bursa'da eşiyle tartışan kişi tüfekle intihar etti
İstanbul'da bir şahıs eşi ve iki çocuğunu vurup intihar etti
İstanbul'da bir şahıs eşi ve iki çocuğunu vurup intihar etti
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Bayram tatilinin acı bilançosu 83 ölü 868 yaralı
Bayram tatilinin acı bilançosu 83 ölü 868 yaralı
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Yorumlar 13 yorum