Meral Akşener'den Binali Yıldırım'a "Pekeke" ve "Kürdistan" tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AK Parti İBB adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da 'Pekeke' ve ' Kürdistan' kelimelerini kullanmasıyla ilgili, "Sen Kürtlere terörist diyeceksin sonra İstanbul'u alabilmek için gidip Diyarbakır'da ağlayacaksın. Bunu İstanbul'da yaşayan hiçkimse yemeyecek" dedi.

İyi Parti lideri Akşener, Binali Yıldırım'ın 'Pekeke' ve ' Kürdistan' kelimelerini kullanmasıyla ilgili, "Sen Kürtlere terörist diyeceksin sonra İstanbul'u alabilmek için gidip Diyarbakır'da ağlayacaksın. Bunu İstanbul'da yaşayan hiçkimse yemeyecek" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek istemek amacıyla Şişli ve Beşiktaş'ta partisinin kurduğu demokrasi çadırlarını ziyaret etti.

"Tarih bilmeyen gafil"

Akşener, Binali Yıldırım'ın 'Pekeke' ve 'Kürdistan' kelimelerini kullanmasıyla ilgili çok sert tepki gösterdiği konuşmasında "' İllet, zillet, terörist' dediler ama bunlar sahtekar. Binali bey Diyarbakır'a gidip 'pekeke' dedi.PKK'lıların söylediği 'Pekeke'yi dedi. Sanki biz Kürdistan istiyormuşuz gibi bize 'Defolun gidin Irak'ın kuzeyinde Kürdistan vardır' dedi.El hak! Tükiye'nin kuzeyinde Kürdistan yok. Orası Türkmen evi. Tarih bilmeyen gafil.

Sen Kürtlere terörist diyeceksin sonra İstanbul'u alabilmek için gidip Diyarbakır'da ağlayacaksın. Bunu İstanbul'da yaşayan hiçkimse yemeyecek. Her kılığa girenleri tanıdınız. Bir tane oy için satamayacaklar değer yok. Gereğini yapacağız" diyerek tepkisini ortaya koydu.