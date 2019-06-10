İngiltere'den AB'ye Brexit resti: Ödemeyeceğiz

İngiltere’nin başbakanlık için favori olarak görülen isimlerinden Boris Johnson, koşullar ülke adına iyileştirilene kadar AB’ye ödemesi gereken 44 milyar Euro'ya yakın tazminatı ödemeyeceklerini açıkladı.

Theresa May’in istifa duyurusunun ardından İngiltere’de Muhafazakar Parti içinde başbakanlık için kıyasıya bir yarış başlamıştı.

Bu yarışta favori başbakan adayları arasında yer alan Boris Johnson, koşullar İngiltere adına daha da iyileştirilene kadar, anlaşma gereği Avrupa Birliği’ne ödemeleri gereken 44 milyar Euro'luk tazminatı ödemeyeceklerini açıkladı.

Dışişleri Bakanı olduğu dönemde de Brexit'in en büyük destekçilerinden olan Johnson, "İyi bir anlaşmanın sonuçlanması için olduğu belirtilen bu para, hem müthiş bir çözüm hem de müthiş bir rüşvet aracıdır" diyerek süreç hiçbir şekilde tamamlanmamasına rağmen çekin altına imza atmayı tuhaf bulduğunu da sözlerine ekledi.

ABD Başkanı da desteklemişti

ABD Başkanı Trump da geçen haftaki İngiltere ziyaretinde Brexit sürecine dair yorumda bulunmuştu. Trump "Eğer İngiltere için iyi koşullar sunulmuyorsa bence o masadan kalkmalılar, ben böyle yapardım" demişti. Trump olası başbakanlık adayları hakkında ise Boris Johnson'ın oldukça uygun bir isim olduğunu ifade etmişti.