Türkiye'den Milli Takım'ın İzlanda'da bekletilmesine tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ekrem İmamoğlu Milli Takım'ın İzlanda'da maruz kaldığı çirkin muameleye sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda'da bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulması ve Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda'da yaşanan çirkin hadiseyle ilgili Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Milli takımımızın İzlanda Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın"

Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın. 🇹🇷 @TFF_Org @MilliTakimlar — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 10 Haziran 2019

İzlanda'da neler yaşandı? Konya'dan özel uçakla Reykjavik'teki Keflavik Havalimanı'na giden Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

''Bu konu her haliyle çok garip''

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik: Saygısız muameleyi kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Milli Takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur. Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu 'ilkel' uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır." dedi.

İbrahim Kalın: En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir." dedi.

Ekrem İmamoğlu: Yapılan uygulama asla kabul edilemez

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ise, yaşanan çirkin hadise ile ilgili şu tepkiyi verdi; "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan uygulama asla kabul edilemez, kınıyorum. Sportif organizasyonlar ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine ve barışa katkı sunmalı, yöneticilerin siyasi çıkarlarına değil."