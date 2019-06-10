İzlanda'da Milli Takım'a skandal muamele! Emre'ye şok hareket

Burak Yılmaz: Biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz

Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte." ifadelerini kullandı.