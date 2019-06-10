İzlanda'da Milli Takım'a skandal muamele! Emre'ye şok hareket
Burak Yılmaz, İzlanda’da 6,5 saatlik yolculuğun ardından 3 saat boyunca bekletildiklerini belirtirken bir taraftar, Emre Belözoğlu'na, tuvalet fırçası uzattı. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz yaşananlar hakkında sert tepki gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile 11 Haziran Salı günü yapacağı maç için bu ülkeye geldi. Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.
Emre ve Burak tepki gösterdi: Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi. Milli futbolcular Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi.
Tuvalet fırçası uzattılar: Öte yandan İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu.
Burak Yılmaz: Biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz
Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte." ifadelerini kullandı.