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İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

İki dev birleşiyor! 121 milyar dolar...

ABD savunma ve havacılık sektörünün önde gelen şirketleri United Technologies ve Raytheon, sektörün bugüne kadarki en büyük birleşmesini gerçekleştirme ve 121 milyar dolar büyüklüğünde bir dev ortaya çıkarma yolunda ilerliyorlar.

United Technologies hali hazırda özellikle ticari uçaklar için elektronik sistemler, iletişim araçları ve diğer ekipmanları üretiyor.

Raytheon ise ABD Savunma Bakanlığı'nın askeri uçak ve füze ekipmanları alanında ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Birleşmenin gerekli onayların alınabilmesi durumunda 2020'nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

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