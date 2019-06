Cenk Tosun: Avrupa Türkiye ligine karşı ön yargılı

Everton'da forma giyen Cenk Tosun, ''Türkiye liginden Avrupa'ya transfer olmak gerçekten zor. Çünkü Avrupa'dakilerin Türk ligine karşı önyargıları var.'' şeklinde konuştu.

Almanya'ya göç etmiş bir ailenin çocuğusunuz...

Evet. Almanya'da doğdum ama ülkemden kopmadım. Yazları Denizli'ye ve Ankara'ya getirirdi babam bizi. Türkiye sevgisiyle büyüdüm. Köklerimizden hiç kopmadık. Gelenek, göreneklerimizi Almanya'da da devam ettirdik. Ramazan ayında oruç da tutuyorduk, cuma namazlarına da gidiyorduk. Milliyetçiyim ben, vatan sevgisini ve bağlılığımı babam küçük yaşlarımdan itibaren öğretti bana. Mesela evde Türkçe dışında konuşmamızı istemezdi. Almanca konuşunca kızardı. Kendi kültürümüzü kaybetmeden yaşamanın önemini daha iyi anlıyorum bugün. İyi ki böyle yetişmişiz.

Alman vatandaşı da olduğunuz için size Alman Milli Takımı'ndan da teklif geldi ama siz Türk Milli Takımı'nda oynamayı tercih ettiniz...

15 yaşından 18'e kadar Alman Genç Milli Takım'da forma giydim. Gaziantepspor'a transfer olduktan sonra Türkiye'de kendimi gösterme şansım oldu. Milli takımımızdan da kadroda yer almam için teklif geldi. O sıralar Alman Milli Takım'da oynamam için de teklif geldi ama Türk Milli Takım'ında yer almak hayalimdi. Bir Türk olarak, ülkemin Milli Takım'ından oynamak benim için büyük bir onurdur. Büyük bir gururla hâlâ takımda yer almaktan dolayı da mutluluk duyuyorum.

Almanya'dan Gaziantepspora'a transfer olduğunuzda Türkiye'de bu denli ilgi göreceğinizi düşünüyor muydunuz?

Taraftarlarımız beni hiç yalnız bırakmadı, bırakmıyor da. Çok mutlu oluyorum onlardan gelen sevgiyi görünce. Everton'da oynamama rağmen Türk taraftarlar maçlarımı izlemeye devam ediyor. Düşünün bana o kadar çok ilgi gösteriyor ki Everton Türkler için sosyal medyada hesap açtı. Everton tribünlerinde Türk taraftar tezahürat yapıyor benim için. O kadar mutlu oluyorum ki bunu görünce. Bayrağımızı tribünde dalgalandırıyorlar. Türk bayrağını Everton tribünde görünce gurur duyuyorum, inanın gözlerim doluyor. Türkiye'mi yurt dışında temsil etmek benim için çok önemli. Umarım çok daha fazla Türk futbolcu dünyaya açılır ve bayrağımızı gururla temsil eder.



Yurt dışına transfer olan futbolcularımızın önemli bölümü başarı gösteremeyip geri dönüyor...

Adaptasyon sorunu yaşanıyor. Ben bile Alman liginde oynamış bir futbolcu olarak İngiltere'de bu sorunu yaşadım. Dünyaya açılan futbolcular bulundukları ülkenin koşullarına uygun şekilde yaşamalı. Yani Türkiye'deki düzenini orada devam ettiremezsin. Kendini geliştirmek için daha fazla çalışmalı.

Türk taraftarlarının en sevdiğiniz yanı nedir?

Futbol sadece spor olarak görülmüyor Türkiye'de. Taraftarlarımız kulüplerine gönülden bağlı. Takımları için büyük fedakarlık yapabiliyor. Büyük sevgi ile takımını destekliyor. İngiltere'de böyle değil; spor olarak görüyorlar. Maça geliyorlar, izliyorlar ve gidiyorlar. 4-0 yenilsen bile taraftar bizimkiler gibi duygusal davranmıyor. Taraftarın yanı sıra kulüplerimizde de takım ruhu daha fazla. İngiliz takımlarında da takım ruhu var ama Türkiye'deki gibi değil. Ülkemizde aynı takımdaki futbolcular kardeş gibi oluyor bir süre sonra. Yani kıskançlık, fesatlık çok yaşanmıyor. Gol attığınızda herkes aynı derecede seviniyor.

Ligde bu sene hakem hataları çok gündeme geldi...

Türkiye'de hakemlik yapmak zor. Bir pozisyonda 20 futbolcu hakemin başına toplanabiliyor. Hem baskı, hem de kafa karışıklığı yaratıyor bu. Burada çok eleştirilen bir hakem, Avrupa'da maç yönettiğinde herkesin takdirini kazanabiliyor. Türkiye'de hakemler üzerinde hem taraftarın, hem de kulüplerin baskısı var. Mesela İngiltere'de hiçbir kulüp başkanı penaltısı verilmedi diye maçtan sonra çıkıp açıklama yapmıyor.

Milli takım kadrosunda sakatlandığınız için yoksunuz...

Yunanistan hazırlık maçında dizime darbe aldım. Fransa ile yaptığımız maçta yer alamamak beni çok üzdü. Tüm yüreğimle o maçta oynamayı istiyordum. Milli takımımız çok güzel bir başarı elde etti. Son dünya şampiyonunu evimizde yendik. İnşallah bu güzel futbolumuzu devam ettirip Avrupa Şampiyanosu'na gideriz.

İngiltere'de nasıl bir düzeniniz var?

Aile hayatım olduğu için idmandan eve, evden idmana gidiyorum. Gece hayatım yok. Düzenli yaşantım futboluma da yansıyor. Babalık hayatımı değiştirdi. Hayatın anlamını oğlumdan sonra anladım. Her gün şükür ediyorum baba olduğum için.

Oğlunuzun da sizin gibi futbolcu olmasını istiyor musunuz?

Tabii ama onun tercihi. Ne yapmak isterse onu desteklerim. Benim için en önemlisi ülkesine faydalı olması. İçindeki Türklüğü kaybetmeden, ülkesine sevgiyle bağlı biri olarak yetiştireceğim onu.

Türkiye'yi özlüyor musunuz?

Çok özlüyorum. İstanbul'u, arkadaşlarımı, Türk insanını ve tabii ki Türk mutfağını. İstanbul öyle bir şehir ki her şeyin en iyisi burada var; en iyi restoran da, en iyi otel de. Yok yok. Her şeyden önce Boğaz'ımız yeter. Sahilde oturunca insan huzur doluyor. Futbolu bırakınca Türkiye'ye yerleşeceğim tekrar. Ülkem bambaşka. Dünyanın çok yerine gittim, kaldım ama Türkiye gibisi inanın yok. Tarihiyle, kültürüyle çok zengin bir ülkeyiz. Bana göre dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Ben uzun süre Gaziantep'te yaşadım. Gelirken çok endişelenmiştim nasıl olacak diye Almanya'dan sonra. Ama öyle çok sevdim ki Gaziantep'i. Türkiyemiz'in her yeri çok güzel. Bizim ülkemizin insanı da çok ayrı. Sıcaklığı, yardımseverliği hiçbir yerde yok.

Dünyaya açılan Türk futbolcuların sayısında eskiye oranla artış var ama yine de yeterli değil. Sizce neden?

Yurt dışına giden futbolcu sayımızda artış var ama çok daha fazla olmalı. Türk futbolcuları gerçekten çok yetenekli. Türkiye liginden Avrupa'ya transfer olmak gerçekten zor. Çünkü Avrupa'dakilerin Türk ligine karşı önyargıları var. Kolay bir lig olarak görüyorlar. Halbuki hiç de öyle değil Türk ligi. Avrupa ligine transfer olmak için futbolcunun uluslararası arenada kendini ispat etmesi gerekiyor. Takımlarımız Avrupa'da daha fazla yer alırsa futbolcularımızın da dünyaya açılması kolaylaşır. Ben 25 Milyon Euro gibi rekor bir fiyatla transfer olmuştum ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi oynamıştım. Everton'a transfer olmamda burada oynadığım futbol etkili oldu.

Futboldaki hedefiniz nedir?

En büyük hedefim Türk Milli Takımı'na kaptanlık yapmaktı. Allah bana nasip etti. Yeni hedefim ise oynadığım ligde gol kralı olmak.