Yukarı yönlü hareket! Gözler dolara çevrildi

Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bayram tatili sırasında iki ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL 5.66 seviyesine kadar gerilemişti. Dolar/TL güne 5.85 seviyesinin altında başladı.

ABD tarımdışı istihdam verisi Mayıs’ta beklentilerin oldukça altında artarak Fed’in bu yıl faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırırken, dolar endeksi bayram tatili sırasında 26 Mart’tan bu yana en düşük seviyeye gelmişti.

Dolar/TL saat 07.00 itibariyle 5.8481/5.8499'dan işlem gördü.

Dolarda son durum

Yönünü yukarı çevirdi

Piyasaların bayram tatili öncesinde yarım gün açık olduğu Pazartesi günü saat 1206’da 5.8725/5.8755 seviyesinde olan dolar/TL Salı günü 5.66’ya kadar gerilese de tekrar yönünü yukarı çevirdi.

Değer kazancının nedeni ne?

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, TL’de bayram tatili sırasında gözlenen değer kazancının nedenlerini yabancı yatırımcının bayram öncesinde swap pozisyonları üzerinden TL’ye dönmesi, Fed ve ECB kaynaklı haber akışı, TL’nin olumsuz haber akışı ile birlikte randa tercih edilmesi, düşük likidite ortamında gözlenen hızlı fiyatlamalar olarak sıraladı.

İyimserlik devam edecek

Gödek, CDS’ler 500 baz puanın altında kaldıkça TL’ye yönelik iyimserliğin devam edebileceğini söyledi.

ABD’de faizlerin yıl sonundan önce düşürüleceği beklentisi son haftalarda doların değer kaybetmesine neden oldu. Fed yetkililerinden son haftalarda gelen açıklamalar da para politikasının ilerleyen aylarda gevşetileceğine işaret etti.