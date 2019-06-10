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Şener imzayı atıp askere gidecek

Şener imzayı atıp askere gidecek

Galatasaray'ın daha önce el sıkıştığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçirdiği Şener Özbayraklı bugün resmi sözleşmeye imza atacak ardından da askere gidecek.

Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı bugün resmi sözleşmeye imza atacak.

3 senelik mukavele yapacak olan milli futbolcu, daha sonra bedelli askerlik görevini yerine getirmek için 21 günlüğüne birliğine teslim olacak.

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