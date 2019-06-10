HABER /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mata ve Rondon sesleri

Fenerbahçe'de Mata ve Rondon sesleri

Fenerbahçe, Venezuella'yı forvet Salomon Rondon'un menajeri ile temas kurarken Juan Mata için de görüşme yaptı.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'de önemli bir detay ortaya çıktı. West Brom ile sözleşmesi sona eren Venezuella'yı forvet Salomon Rondon'un menajeri ile temas kuran Fenerbahçe, Juan Mata için de görüşme yaptı.

İkisinin de menajeri aynı
Takvim'de yer alan habere göre; Juan ​Manuel Rodriguez'in hem Rondon ile birlikte İspanyol 10 numara Juan Mata'nın da menajeri olması Comolli'ye büyük zaman tasarrufu sağladı Comolli, Mata'yı da istediklerini ve şartlarında kolaylık yapılmasını istediği ifade edildi.

İmza parası da teklif edildi
Sportif direktör Comolli'nin Rodriguez'e Juan Mata için 3 yıllık kontrat ile birlikte yüksek bir meblada imza parası teklif ettiği de öne sürüldü. M.United'la sözleşmesi biten Mata'yı Fenerbahçe ile birlikte başka tekliflerin de olduğu ancak Mata'nın isteklerine en çok Fenerbaçe'nin yaklaştığı bildirildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ankara'daki sel felaketi! Anne ile kızını kurtarma anları kamerada
Ankara'daki sel felaketi! Anne ile kızını kurtarma anları kamerada
Temeli 10 günde atıldı! İşte tarihi Fransa zaferinin şifreleri
Temeli 10 günde atıldı! İşte tarihi Fransa zaferinin şifreleri
Uğur Dündar neden çekildi? Yakın arkadaşı açıkladı
Uğur Dündar neden çekildi? Yakın arkadaşı açıkladı
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınında ABD'de uygulanan yöntem baz alınacak
İmamoğlu-Yıldırım canlı yayınında ABD'de uygulanan yöntem baz alınacak
Yukarı yönlü hareket! Gözler dolara çevrildi
Yukarı yönlü hareket! Gözler dolara çevrildi
Cenk Tosun: Avrupa Türkiye ligine karşı ön yargılı
Cenk Tosun: Avrupa Türkiye ligine karşı ön yargılı
ÖNCEKİ HABERLER
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Haktan Pak kaç yaşındaydı neden öldü Haktan Pak ne kanseriydi?
Haktan Pak kaç yaşındaydı neden öldü Haktan Pak ne kanseriydi?
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Kenevir üretiminde Türkiye'den yerli tohum atağı
Kenevir üretiminde Türkiye'den yerli tohum atağı
Tartışmalı yarışın galibi belli oldu
Tartışmalı yarışın galibi belli oldu
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 44. bölüm 2. fragmanı
Haktan Pak ölüm nedeni ne Yasak Elma Haktan Tan kanser miydi?
Haktan Pak ölüm nedeni ne Yasak Elma Haktan Tan kanser miydi?
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Bayram mesajları kısa 2019 resimli Ramazan bayramı kutlama sözleri
Yorumlar