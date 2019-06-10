Tartışmalı yarışın galibi belli oldu

Formula 1'de sezonun 7. yarışı olan Kanada Grand Prix’sinde direksiyonu Mercedes pilotu Lewis Hamilton’ın önüne kıran Ferrari pilotu Sebastian Vettel, birincilikten oldu.

Formula 1'de şampiyonanın 7. yarışı olan Kanada Grand Prix'sini Mercedes pilotu Lewis Hamilton kazandı. Ferrari'den Sebastian Vettel yarışı ilk sırada tamamlamasına rağmen direksiyonu Hamilton'ın önüne kırdığı için 5 saniye ceza aldı ve 1. sıraya Hamilton yerleşti.

Yarış sonunda 2.'liğe düşen ve isyan eden Vettel, "Kör birisi bile çimden geçtikten sonra gidecek yerimin olmadığını görebilirdi" dedi.

Hamilton ise podyumda birincilik kürsüsüne Vettel'i de çağırarak jest yaptı ve "Yarışı böyle kazanmak istemezdim ancak orada önüme kırmasa onu geçerdim"ifadelerini kullandı.