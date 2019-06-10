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Ankara'daki sel felaketi! Anne ile kızını kurtarma anları kamerada

Ankara'daki sel felaketi! Anne ile kızını kurtarma anları kamerada

ANKARA'da zemin kattaki evlerini su basan anne ve kızı boğulmak üzereyken polis tarafından son anda kurtarıldı. Anne ve kızını sel sularından kurtarma anları anbean kameraya yansıdı.

Başkent Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri de yoğun yağış sonrası sular altında kaldı. 

Sular evin tavanına kadar yükseldi

Olay, akşam saatlerinde Sincan İlçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi, Birgül Sokakta bulunan bir apartmanın zemin katında meydana geldi. Bir anda bastıran sel suları, anne ve kızının oturduğu evin tavanına kadar yükseldi. O sırada evde bulunan anne Nurgül ile kızı Sude sel suları içinde kaldı.

Boğulmaktan son anda kurtarıldı

Suda boğulmak üzere olan anne ve kızına Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu. Komiser Yardımcıları Hakan Gür ile Kadir Gönüllüer, anne kızın mahsur kaldığı evin kapısını kırarak boğulmak üzere olan anne ve kızı güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Anne ve kızının kurtarılma anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

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