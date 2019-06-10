Temeli 10 günde atıldı! İşte tarihi Fransa zaferinin şifreleri

Fransa’yı eze eze yenen A Milli Takımımızın gösterdiği müthiş performansın arkasında Şenol Güneş’in 10 günlük kamp dönemi içinde yaptığı müthiş hamleler vardı.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020 elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'yı Kaan Ayhan v Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Üçüncü maçlar sonunda puanını 9'a yükselten Türkiye, EURO 2020 elemeleri H Grubu'nda liderliğe yükseldi. 6 puanda kalan Fransa ise ikinci sırada yer aldı.

Kısa süre içerisinde Milli Takım'ın büyük bir başarı elde etmesi kuşkusuz Şenol Güneş ve ekibinin büyük gayreti ve emeği sonunda orta çıktı.

Akşam'da yer alan habere göre; son Dünya Şampiyonu Fransa’yı etkili bir oyunla devirme başarısı gösteren A Milli Takımımızın gösterdiği müthiş performansın arkasında Şenol Güneş’in 10 günlük kamp dönemi içinde yaptığı müthiş hamleler vardı.

1-Oyuncularını sahada en iyisini yapmaya teşvik etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp öncesi Fransa takımını tüm detaylarıyla analiz etti. Rakibin eksik yönlerini net bir şekilde ortaya çıkardı. Analizler sonrası son dünya şampiyonunu yenebileceklerine önce kendi inandı. 27 Mayıs’ta başlayan kamp ile birlikte oyuncularını sahada en iyisini yapmaya teşvik etti.

2-Tüm planlar revize edildi

Fransa karşılaşması öncesi Yunanistan ve Özbekistan ile oynanan hazırlık karşılaşmalarında Cenk Tosun, Okay Yokuşlu, Emre Belözoğlu ve Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Kesinlikle pes etmedi. Bu beklenmedik sakatlıklar sonrası planlarını revize etmek zorunda kaldı. Yardımcılarıyla yaptığı toplantılar sonrası son kadro tercihi yaptı.

3-Oyuncularının yükünü aldı

Fransa’nın futbolcularına yüklediği ağır yükü kendi üzerine aldı. Yapılan karşılaşma toplantılarında “Yenilmekten korkmayın. Cesur olun. Kendi oyunuzu oynayın bu bize yeter. Yenilirseniz tüm sorumluluk benim. Öncelikle mücadele edin. Saha içinde birbiriniz için oynayın” ifadelerini kullanarak oyuncuların rahatlamasını sağladı.

4-Asıl rakip İzlanda vurgusu

Deneyimli çalıştırıcı, takım üzerinde stresi tamamen kaldırmak içinde basın toplantılarını da çok iyi kullandı. Başarılı çalışıtırıcı yaptığı basın toplantılarında “Bizim grupta asıl rakibimiz İzlanda…Fransa karşısında skordan çok oynayacağımız oyun daha önemli” diyerek hem takımın hem de taraftarın bir anlamda gazını aldı.

5-Emre ve Burak iş başında

Takım içinde aile ortamının olmasını çok isteyen Şenol Güneş, bu konuda Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu’na önemli görevler verdi. Tecrübeli oyuncular takımın iskeletini oluşturan genç oyuncularla sık toplantı yaptı. Tüm takım bir arada hareket etti. Bu hamleler takım içindeki aile ortamının üst düzeye çıkmasını sağladı.