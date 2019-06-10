Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kim? Çirkin hareket İzlanda basınında

Mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı: Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterirken bir başka skandal Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı esnada gerçekleşti. İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı.