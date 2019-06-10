Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kim? Çirkin hareket İzlanda basınında
A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da pasaport kontrolü ve arama sırasında büyük saygısızlık yapılırken Emre Belözoğlu'nda tuvalet fırçası uzatıldı. Skandal hareket İzlanda basınında bakın nasıl yer aldı.
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yarın yapacağı maç için gece saatlerinde bu ülkeye geldi.
2 saat pasaport kontrolünde bekletildiler: Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.
Mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı: Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterirken bir başka skandal Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı esnada gerçekleşti. İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı.
Tepkiler çığ gibi: Ülke basını da bu rezaleti haber yaptı. İzlanda basınında Fotbolti, Emre Belözoğlu'na fırça uzatan İzlandalı kişinin Türkler tarafından büyük tepki gördüğünü yazdı.