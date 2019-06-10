HABER /  SPOR

Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında

Anadolu Ajansı
Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova deplasmanında

Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 3. maçında yarın Kosova'ya konuk olacak.

Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki üçüncü maçında yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadıl Vokrri Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi İzlanda Futbol Federasyonundan hakem Ivar Orri Kristjansson yönetecek.

Geride kalan 2 maçında Arnavutluk ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, ilk müsabakayı deplasmanda 2-1 kazanırken, İstanbul'da rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

Türkiye, Kosova'nın yanı sıra İngiltere, Arnavutluk, Andorra ve Avusturya'nın yer aldığı 3. Grup'ta maç fazlasıyla lider konumda bulunuyor.

Grupta 1 maça çıkan Kosova ise Andorra'yı 4-0 mağlup etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hasan Ali'nin Fenerbahçe'deki akıbeti netleşti
Hasan Ali'nin Fenerbahçe'deki akıbeti netleşti
Mucize gibi kurtuluş 12 saat sonra denizde canlı bulundu
Mucize gibi kurtuluş 12 saat sonra denizde canlı bulundu
AK Parti 81 ilde seçmene sordu! O rapor Erdoğan'ın masasında
AK Parti 81 ilde seçmene sordu! O rapor Erdoğan'ın masasında
Fatih Erbakan'dan muhalefete olay sözler Bu millet bıkmıştır!
Fatih Erbakan'dan muhalefete olay sözler Bu millet bıkmıştır!
Pençe'de yeni gelişme! O noktalar vuruldu
Pençe'de yeni gelişme! O noktalar vuruldu
Adana'da kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi! Polis zor kurtardı
Adana'da kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi! Polis zor kurtardı
ÖNCEKİ HABERLER
Şevval ayı ne zaman 2019 kaç gün sürüyor 6 gün oruç zamanı
Şevval ayı ne zaman 2019 kaç gün sürüyor 6 gün oruç zamanı
Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif
Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Şener imzayı atıp askere gidecek
Şener imzayı atıp askere gidecek
Fenerbahçe'de Mata ve Rondon sesleri
Fenerbahçe'de Mata ve Rondon sesleri
Haktan Pak kaç yaşındaydı neden öldü Haktan Pak ne kanseriydi?
Haktan Pak kaç yaşındaydı neden öldü Haktan Pak ne kanseriydi?
Annesinin anlattıklarını duyunca çılgına döndü! Taksiciye demir sopalı dayak
Annesinin anlattıklarını duyunca çılgına döndü! Taksiciye demir sopalı dayak
Okullar ne zaman kapanıyor bu hafta ders yapılacak mı MEB açıklama
Okullar ne zaman kapanıyor bu hafta ders yapılacak mı MEB açıklama
Yorumlar