AK Parti 81 ilde seçmene sordu! O rapor Erdoğan'ın masasında

AK Parti, 7 bölgede 81 ildeki katılımcılarla yaptığı toplantılarda teşkilatına gelen talep ve beklentileri değerlendirdi. İnsan Hakları Başkanlığı tarafından teşkilat mensuplarıyla bir araya gelinerek yapılan toplantılarda, AK Parti tabanının çözüm beklediği konular saptandı.

Bunlar arasında atama bekleyen öğretmenler ve erken yaşta evlilikler konuları öne çıktı.

İşte o beklentiler

Milliyet gazetesinden Kıvanç El'in haberine göre o başlıklardan öne çıkanlar şöyle:

-Atama bekleyen öğretmenler

-Erken yaşta evlilikler

-Evde yaşlı bakımında yaşanan sıkıntılar

-Göreve iade kararlarına rağmen yaşanan FETÖ mağduriyetleri

-Kadın cinayetleri

-Kıdem tazminatı tartışmaları

-Mülteci sorunu

-Trafik ışıklarında dilenen çocuklar ile tefecilik ve kaçakçılık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu

Hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'a sunulurken, parti tabanının beklentileri arasındaki diğer başlıklar da şöyle sıralandı:

-Arap turistlerin Karadeniz'de çok fazla gayrimenkul edinmeleri

-Doğa turizmi yatırımlarının yetersizliği, hidroelektrik santralleri ve betonlaşma konusunda Karadeniz'de yaşanan sıkıntılar,

İstihdam

-Cezaevlerindeki fiziksel şartların iyileştirilmesi

-Evden uzaklaştırma cezasının yarattığı sıkıntılar

-Engellilere sunulan hizmet yetersizlikleri

-İŞ-KUR'da işe almada yaşanan haksızlıklar

-İş kazalarının artması

-Uyuşturucu tekelinin Güneydoğu'da kurduğu hakimiyet ile Doğu'da yatırımlar ve iş imkanlarının oluşturulması