HABER /  YEREL

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi! Polis zor kurtardı

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi! Polis zor kurtardı

ADANA’da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen adama linç girişimini polis zor önledi.

Olay merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.

Bağırmaya başlayınca mahalleli koştu

Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şahsı yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi.

Linci polis zor önledi

Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Vatandaş şahsı linç etmek isterken olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı.

Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Haktan Pak'a sanatçılardan veda mesajları! En son Yasak Elma'da oynamıştı
Foto Galeri Haktan Pak'a sanatçılardan veda mesajları! En son Yasak Elma'da oynamıştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif
Galatasaray'dan Trezeguet için son teklif
Fenerbahçe'de Mata ve Rondon sesleri
Fenerbahçe'de Mata ve Rondon sesleri
Annesinin anlattıklarını duyunca çılgına döndü! Taksiciye demir sopalı dayak
Annesinin anlattıklarını duyunca çılgına döndü! Taksiciye demir sopalı dayak
Ankara'daki sel felaketi! Anne ile kızını kurtarma anları kamerada
Ankara'daki sel felaketi! Anne ile kızını kurtarma anları kamerada
Temeli 10 günde atıldı! İşte tarihi Fransa zaferinin şifreleri
Temeli 10 günde atıldı! İşte tarihi Fransa zaferinin şifreleri
Uğur Dündar neden çekildi? Yakın arkadaşı açıkladı
Uğur Dündar neden çekildi? Yakın arkadaşı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Şener imzayı atıp askere gidecek
Şener imzayı atıp askere gidecek
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Şevval ayı ne zaman 2019 kaç gün sürüyor 6 gün oruç zamanı
Şevval ayı ne zaman 2019 kaç gün sürüyor 6 gün oruç zamanı
Haktan Pak kaç yaşındaydı neden öldü Haktan Pak ne kanseriydi?
Haktan Pak kaç yaşındaydı neden öldü Haktan Pak ne kanseriydi?
Kenevir üretiminde Türkiye'den yerli tohum atağı
Kenevir üretiminde Türkiye'den yerli tohum atağı
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Tartışmalı yarışın galibi belli oldu
Tartışmalı yarışın galibi belli oldu
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Dünyada sadece 60 tane kalmıştı Samsun'da böyle görüntülendi!
Yorumlar