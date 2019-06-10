Adana'da kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi! Polis zor kurtardı

ADANA’da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen adama linç girişimini polis zor önledi.
Olay merkez Seyhan ilçesi, 2000 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bir şahıs kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu.
Bağırmaya başlayınca mahalleli koştu
Kız çocuğunun bağırmasıyla mahalleli toplanıp şahsı yakaladı. Bazı vatandaşlar da polise haber verdi.
Linci polis zor önledi
Kızgın kalabalık polis gelinceye kadar şahsı darp etmeye başladı. Vatandaş şahsı linç etmek isterken olay yerine gelen polis linç edilmek istenen kişiyi vatandaşların elinden aldı.
Vatandaşların tekme ve tokatlarla darp ettiği zanlı, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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