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Fatih Erbakan'dan muhalefete olay sözler Bu millet bıkmıştır!

Fatih Erbakan'dan muhalefete olay sözler Bu millet bıkmıştır!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" dedi.

Erbakan, partisinin Yozgat il teşkilatı tarafından düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Salonu'ndaki il kongresinde konuşan Erbakan, partisinin kongre sürecini anlattıktan sonra muhalefet partilerini eleştirdi.

''Yerine daha kötüsü gelecek olsa bile yeter ki bu mevcut iktidardan kurtulalım''

Erbakan Türkiye'deki mualefet anlayışından memnun olmadığını ortaya koyan Erbakan şunları söyledi;

Milletimiz muhalefetten neden şikayetçi? Yıllardan beri muhalefet ediyorlar. Tek amaçları var; 'Bu iktidar gitsin de ne olursa olsun, yeter ki bu iktidar gitsin. Yerine daha kötüsü gelecek olsa bile yeter ki bu mevcut iktidardan kurtulalım'. Bu kin, haset, hırs siyasetiyle intikam siyasetiyle kişisel hesap siyasetiyle millete faydalı olunmaz.

Erbakan ayrıca bugün Türkiye'de sadece eleştiren, çözüm önermeyen, sadece teşhis ve tespit yapan, tedavi ortaya koyamayan bir muhalefet var. 'Mevcut iktidar 17 senede hiçbir faydalı iş yapmadı, ne yaptıysa yanlış yaptı' diyen muhalefetten bu millet bıkmıştır ve şikayetçidir" diye konuştu. 

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