İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaçak göçmenlerle ilgili önemli açıklama

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriyeli kardeşlerimize biz ev sahipliği yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bana 6 süre verin, bunu tüm İstanbul'a söylüyorum. Sultangazi'sinden Fatih'ine kadar, Bakırköy'ünden Bağcılar'ına, Güngören'ine kadar, bana 6 ay süre verin, 6 ay sonra buradaki düzenin yüzde 100'e yakın bir oranda herkes tarafından sağlandığını herkes görecektir. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum.





