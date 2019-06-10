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Okullar ne zaman kapanıyor bu hafta ders yapılacak mı MEB açıklama

Okullar ne zaman kapanıyor bu hafta ders yapılacak mı MEB açıklama

Okullar ne zaman kapanacak sorusu 9 günlük uzun bayram tatili sonrası öğrencilerin gündeminde. Peki bu hafta ders yapılacak mı, derslerde yoklama alınacak mı? Okullar bu cuma yani 14 Haziran cuma günü kapanacak karneler alınacak. MEB takvimin göre 14 Haziran cuma gününe kadar ders işlenecek ve yoklama alınacak.

Okullar ne zaman kapanıyor ve bu hafta okullar ders yapılacak mı, öğretmenler yoklama alacak mı soruları öğrencilerin gündeminde. 9 günlük uzun bir bayram tatili yapan öğrencilerin  ve velilerin kafası ise karışık. 9 günlük aranın ardından bu hafta yani karne haftası öğrenciler okula gidecek. MEB iş takvimi ve müfredat takvimine göre ders işlenecek ve öğretmenler sınıflarda yoklama alacak. 13 Hafta sürecek yaz tatilinin ardından okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Birinci sınıflar ise bir hafta önce 2 Eylül günü okula başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK: Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgiye göre okullar 14 Haziran 2019Cuma günü kapanacak. 13 Hafta sürecek yaz tatilinin ardından okullar 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Birinci sınıflar ise bir hafta önce 2 Eylül günü okula başlayacak.

BU HAFTA DERS YAPILACAK MI: Bu hafta MEB takvimine göre okullar yani ilköğretim ve liseler açık olacak. Bu nedenle müfredata göre karneler verilene kadar okullarda ders işlenmeye devam edilecek.

BAKAN DUYURDU: YAZ TATİLİ SÜRESİ KISALIYOR!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni sisteme göre, 13 haftalık yaz tatili süresi, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 hafta olarak düzenlendi. Yaz tatilinden alınan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak verilecek. Yeni modele göre artık okullar bir hafta erken açılacak, bir hafta daha geç kapanacak. Ancak bu durum toplam tatil süresini kısaltmayacak.

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