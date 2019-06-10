Rezillik yaşanmıştı! Türkiye'den İzlanda'ya Milli Takım notası

TÜRKİYE'den İzlanda'yla ilgili son dakika hamlesi geldi. Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye, Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesinin EURO 2020 eleme karşılaşması için gittikleri İzlanda'da bir havalimanının pasaport kontrolünde saatlerce tutulması ve Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılmasıyla ilgili olarak harekete geçildi.

İzlanda'ya nota verildi

Türkiye, A Milli Futbol Takımının Keflavik Havalimanında maruz kaldığı muamele nedeniyle İzlanda'ya durumu kınayan nota verdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı'nı arayacak. Türkiye ile İzlanda arasında diplomatik hat olmadığı için nota Norveç aracılığıyla verildi.

Dikkat çeken detaylar

Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.

İzlanda'ya doğru yola çıktı

Notada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi. Ayrıca Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya doğru yola çıktı.

İzlanda'da neden elçiliğimiz yok? İzlanda’yla karşılıklı yerleşik diplomatik temsilciliğimiz mevcut değildir. Oslo Büyükelçimiz, aynı zamanda İzlanda’ya akredite olarak görev yapmaktadır. İzlanda’nın Kopenhag Büyükelçisi de ülkemize akreditedir. Ülkemiz ile İzlanda arasında siyasi temaslar daha ziyade çok taraflı toplantılar marjında gerçekleşmektedir. İkili çerçevedeki son resmi ziyaret, dönemin İzlanda Dışişleri Bakanı Haldor Asgrimmson’un 19–20 Nisan 2000 tarihlerinde ülkemizi ziyareti olmuştur.

Konuyla ilgili Türkiye'den İzlanda'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. İşte o tepkiler...

Fahrettin Altun: Nezakete uygun değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İzlanda'da A Milli Takıma yapılanların spor ahlakına ve diplomatik nezakete uygun olmadığını söyledi. Altun, olaydan sorumlu olanları kınadığını duyurdu.

Mevlüt Çavuşoğlu: Kabul edilemez

Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda'da yaşanan çirkin hadiseyle ilgili Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı;

"Milli takımımızın İzlanda Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın"

Ömer Çelik: Saygısız muameleyi kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Milli Takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur. Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu 'ilkel' uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır." dedi.

İbrahim Kalın: En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla alakalı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."

Ekrem İmamoğlu: Yapılan uygulama asla kabul edilemez

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ise, yaşanan çirkin hadise ile ilgili şu tepkiyi verdi; "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda havalimanında yapılan uygulama asla kabul edilemez, kınıyorum. Sportif organizasyonlar ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine ve barışa katkı sunmalı, yöneticilerin siyasi çıkarlarına değil."

''Bu konu her haliyle çok garip''

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Bu konu her haliyle çok garip. Federasyon, sabah ilk iş olarak bir toplantı yapacak ve konu hakkında açıklama yapacaktır.'' ifadelerini kullandı.