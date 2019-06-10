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Dünyanın en yüksek peribacasına ziyaretçi akını

Dünyanın en yüksek peribacasına ziyaretçi akını

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde dünyanın en yüksek peribacası konumunda ki Uçhisar Kalesini yılın ilk 5 ayında 78 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde bulunan dünyanın en yüksek peribacası konumunda yer alan Uçhisar kalesini yılın ilk 5 ayında 78 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Uçhisar Belediyesi'nden alınan bilgilere göre, Uçhisar Kalesini yılın ilk 5 ayında 54 bin 500 tam, 23 bin 200 öğrenci ve 500 kişi ise ücretsiz olarak ziyaret etti. 

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, “ Uçhisar Kalemizi yılın ilk 5 ayında 78 bin 200 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bu rakamın yıl sonuna kadar 1 milyon 500 bini bulmasını bekliyoruz. Kapadokya bölgesini ziyarete gelen tüm yerli ve yabancı turistleri Uçhisar Kalesi'ni ziyarete bekliyoruz” dedi.  

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