Altaylı'dan İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını için çok konuşulacak teklif!

Habertürk yazarı Altaylı, İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği ortak yayın için moderatör olabileceğini açıkladı. Öte yandan moderatörlüğün ilk çağrıyı yapan sunucu Didem Arslan'ın hakkı olduğunu da vurguladı.

'Şaşırdım mı acaba!' başlığıyla bugün yayımlanan yazısında Fatih Altaylı, gazeteci Uğur Dündar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım'ın katılacağı canlı yayın moderatörlüğünden vazgeçmesinin ardından, "Ben bu işin moderatörlüğünü yapar mıyım? Taraflar anlaşırsa tabii ki yaparım" ifadelerini kullandı.

"Her iki taraf birden moderatöre yüklenecek"

Yayının zorluğuna dikkat çeken Altaylı, "Ne yaparsa yapsın kimseye yaranamaz. Ya tarafların taraftarlarından bir tarafı ama muhtemelen her iki taraf birden moderatöre yüklenecek, moderatör için ağza alınmadık galiz lafları söyleyecek, hakaret edecektir" dedi.

"Hakaret işitmekten kurtuldu"

Altaylı, şöyle devam etti: Dündar'ın 50 yıllık kariyerini böylesine çetrefilli bir yayınla riske atmayacağını, kendine sövdürmeyeceğini tahmin ediyordum. Allah biliyor ya yanılmadım. Hem egosunu okşattı. Hem de hakaret işitmekten kurtuldu. Taktik diye ben buna derim.

Erdoğan'la yaptığı yayını örnek gösterdi

Altaylı, 'Sen olsan yapar mıydın?' sorusuna ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı yayını örnek göstererek yanıt verdi: Vallahi ben tahminen Cumhuriyet tarihinin en riskli yayınını yapmış adamım. Bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılmış son doğru düzgün yayındır. İsteyen oturup bir daha izlesin. Ama o programdan sonra yediğim küfürler yedi sülaleme yetti. Hatta neredeyse mesleğime mal olacaktı.

"Nasıl yapılmalı?" sorusuna yanıt

Olması gereken şudur. Sahnede bir moderatör olacak. Her iki tarafın önereceği 4’erden toplam 8 gazeteci de her iki adaya ikişerden 16 soru soracak. Moderatörün de 2 soru hakkı olacak. Ve yayın sırasında yine tarafların ortak belirleyeceği bir veya iki anket şirketi inandırıcılık anketi yapacak. Bu anketin sonucu da yayın sonunda belli olacak.

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