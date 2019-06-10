HABER /  POLİTİKA

Altaylı'dan İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını için çok konuşulacak teklif!

Altaylı'dan İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını için çok konuşulacak teklif!

Habertürk yazarı Altaylı, İmamoğlu ve Yıldırım'ın karşı karşıya geleceği ortak yayın için moderatör olabileceğini açıkladı. Öte yandan moderatörlüğün ilk çağrıyı yapan sunucu Didem Arslan'ın hakkı olduğunu da vurguladı.

'Şaşırdım mı acaba!' başlığıyla bugün yayımlanan yazısında Fatih Altaylı, gazeteci Uğur Dündar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları CHP'li Ekrem İmamoğlu ile AK Partili Binali Yıldırım'ın katılacağı canlı yayın moderatörlüğünden vazgeçmesinin ardından, "Ben bu işin moderatörlüğünü yapar mıyım? Taraflar anlaşırsa tabii ki yaparım" ifadelerini kullandı.

"Her iki taraf birden moderatöre yüklenecek"

Yayının zorluğuna dikkat çeken Altaylı, "Ne yaparsa yapsın kimseye yaranamaz. Ya tarafların taraftarlarından bir tarafı ama muhtemelen her iki taraf birden moderatöre yüklenecek, moderatör için ağza alınmadık galiz lafları söyleyecek, hakaret edecektir" dedi.

"Hakaret işitmekten kurtuldu"

Altaylı, şöyle devam etti: Dündar'ın 50 yıllık kariyerini böylesine çetrefilli bir yayınla riske atmayacağını, kendine sövdürmeyeceğini tahmin ediyordum. Allah biliyor ya yanılmadım. Hem egosunu okşattı. Hem de hakaret işitmekten kurtuldu. Taktik diye ben buna derim.

Erdoğan'la yaptığı yayını örnek gösterdi

Altaylı, 'Sen olsan yapar mıydın?' sorusuna ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı yayını örnek göstererek yanıt verdi:  Vallahi ben tahminen Cumhuriyet tarihinin en riskli yayınını yapmış adamım. Bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yapılmış son doğru düzgün yayındır. İsteyen oturup bir daha izlesin. Ama o programdan sonra yediğim küfürler yedi sülaleme yetti. Hatta neredeyse mesleğime mal olacaktı.

"Nasıl yapılmalı?" sorusuna yanıt

Olması gereken şudur. Sahnede bir moderatör olacak. Her iki tarafın önereceği 4’erden toplam 8 gazeteci de her iki adaya ikişerden 16 soru soracak. Moderatörün de 2 soru hakkı olacak. Ve yayın sırasında yine tarafların ortak belirleyeceği bir veya iki anket şirketi inandırıcılık anketi yapacak. Bu anketin sonucu da yayın sonunda belli olacak. 

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...

Tüm yazarlar sayfasına gitmek için linki tıklayınız...

İlgili Haberler
Cüneyt Özdemir tarihi zirveye talip oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaçak göçmenlerle ilgili önemli açıklama
Foto Galeri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kaçak göçmenlerle ilgili önemli açıklama Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da Merasim Sokak'taki 29 şehidin faili yakalandı
Diyarbakır'da Merasim Sokak'taki 29 şehidin faili yakalandı
'Gasp edildim' dedi işin aslı başka çıktı
'Gasp edildim' dedi işin aslı başka çıktı
Rezillik yaşanmıştı! Türkiye'den İzlanda'ya Milli Takım notası
Rezillik yaşanmıştı! Türkiye'den İzlanda'ya Milli Takım notası
CHP'den İstanbul harekatı! Sandıklarda görevli sayısı üçe katlanacak
CHP'den İstanbul harekatı! Sandıklarda görevli sayısı üçe katlanacak
Hasan Ali'nin Fenerbahçe'deki akıbeti netleşti
Hasan Ali'nin Fenerbahçe'deki akıbeti netleşti
Mucize gibi kurtuluş 12 saat sonra denizde canlı bulundu
Mucize gibi kurtuluş 12 saat sonra denizde canlı bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
İzlanda nerede elçiliğimiz neden yok NOTA vermek ne anlama geliyor
İzlanda nerede elçiliğimiz neden yok NOTA vermek ne anlama geliyor
Takdir teşekkür hesaplama robotu 7. 8. 9. sınıf karne sorgulama
Takdir teşekkür hesaplama robotu 7. 8. 9. sınıf karne sorgulama
10 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi 2 il listeye girdi
10 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangisi 2 il listeye girdi
Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında
Türkiye deplasmanda İzlanda karşısında
Okullar ne zaman kapanıyor bu hafta ders yapılacak mı MEB açıklama
Okullar ne zaman kapanıyor bu hafta ders yapılacak mı MEB açıklama
Haktan Pak ölüm nedeni ne Yasak Elma Haktan Tan kanser miydi?
Haktan Pak ölüm nedeni ne Yasak Elma Haktan Tan kanser miydi?
Bursa'da eşiyle tartışan kişi tüfekle intihar etti
Bursa'da eşiyle tartışan kişi tüfekle intihar etti
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Süleyman Soylu: Tunceli Kutu Deresi'nde 5 terörist kıstırıldı
Yorumlar 2 yorum