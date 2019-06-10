İzlanda nerede elçiliğimiz neden yok NOTA vermek ne anlama geliyor

TÜRKİYE ile İzlanda arasında Milli Takım krizi yaşanıyor. Türkiye Norveç aracılığıyla nota verirken İzlanda ile ilişkilerimiz merak konusu oldu.

İzlanda’yla karşılıklı yerleşik diplomatik temsilciliğimiz mevcut değildir. Oslo Büyükelçimiz, aynı zamanda İzlanda’ya akredite olarak görev yapmaktadır. İzlanda’nın Kopenhag Büyükelçisi de ülkemize akreditedir.

Ülkemiz ile İzlanda arasında siyasi temaslar daha ziyade çok taraflı toplantılar marjında gerçekleşmektedir. İkili çerçevedeki son resmi ziyaret, dönemin İzlanda Dışişleri Bakanı Haldor Asgrimmson’un 19–20 Nisan 2000 tarihlerinde ülkemizi ziyareti olmuştur. Dönemin İzlanda Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Gunnar Bragi Sveinsson, 12-14 Mayıs 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleşen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle, 15 yıl aradan sonra ilk kez ülkemizi ziyaret etmiştir.

Neden ilişkilerimiz zayıf?

İzlanda ile ekonomik-ticari ilişkilerimiz, doğrudan ulaşım imkanı bulunmaması, küçük bir pazar olması gibi nedenlerle sınırlı düzeydedir. 2018 yılında İzlanda’ya ihracatımız 24 milyon Dolar, bu ülkeden ithalatımız ise 27 milyon Dolar olmak üzere ikili ticaret hacmimiz 51 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılında 2.935 İzlandalı turist ülkemizi ziyaret etmiştir.

İzlanda’da 100 civarında Türk vatandaşı yaşamaktadır.

İzlanda’nın Ankara, İstanbul ve İzmir’de birer Fahri Başkonsolosluğu bulunmaktadır. Reykjavik’te ise ülkemizin Fahri Başkonsolosluğu mevcuttur.

NOTA VERMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Diplomatik nota, dış politikada bir devletin başka bir devlete siyasi sorunlar, işbirliği önerileri, anlaşma teklifleri, bilgilendirme ve benzeri konularla ilgili olarak yolladığı yazılara deniyor.

Diplomaside sözlü ve yazılı olmak üzere iki tür nota verilebiliyor.

SÖZLÜ NOTA (Note Verbale): Üçüncü şahıstan üçüncü şahısa yazılan ve imza bulunmayan nota türüdür. Bu notalarda yalnızca paraf bulunur. Bilgi istemek üzere bir büyükelçilikten bulunduğu ülkenin Dışişleri Bakanlığına yazılan notalar, devletin belli konularda bilgi vermek için gönderdiği memorandum ve bir ülke tarafından kabul edilen büyükelçi için verilen agreman note verbale biçiminde kaleme alınır.

YAZILI NOTA (Note Signee): Birinci şahıstan birinci şahısa gönderilen ve gönderen tarafından imzalanan nota türüdür. Bir büyükelçiye atandığı ülkenin devlet başkanına sunulmak üzere verilen güven mektubu, nota değişimi yoluyla yapılan anlaşmalar ve taraflardan birinin bir konu üzerindeki nihai pozisyonunu ortaya koyan ültimatom niteliğindeki notalar note signee biçiminde yazılır.