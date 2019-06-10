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Umut Akyürek kaç yaşında eşi Oktay Ertuğrul kimdir mesleği ne?

Umut Akyürek kaç yaşında eşi Oktay Ertuğrul kimdir mesleği ne?

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında ve eşi Oktay Ertuğrul kimdir soruları merak konusu oldu. Aslen Ankaralı olan Umut Akyürek, 1973 doğumlu. 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlendi. Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul 47 yaşında. Kızı Melek Bal ise şu an 15 yaşında.

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek son günlerin konuşulan isimlerinden biri oldu. Buğulu sesi ile dikkatleri üzerine çeken Umut Akyürek, aslen Ankaralı ve 1973 doğumlu. Oktay Ertuğrul ile evli olan Umut Akyürek'in evliliği devam ediyor. Çiftin şu an 15 yaşında Melek Bal adında bir kızı var. 

UMUT AKYÜREK KİMDİR: Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı.

1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

UMUT AKYÜREK'İN KIZI KİMDİR: Umut Akyürek'in 15 yaşında bir kızı bulunmaktadır. İsmi Melek Bal Ertuğrul'dur.

UMUT AKYÜREK’İN HASTALIĞI NEDİR: Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu.

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