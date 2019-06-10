Ahmet Hakan'dan Erman Toroğlu'na Şenol Güneş çağrısı

Ahmet Hakan, Şenol Güneş'e her defasında 'Şenol' diye hitap eden Erman Toroğlu'na bugünkü köşesinden 'Fransa’yı deviren Şenol Güneş Hocamız' diyeceksin şeklinde bir çağrıda bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nın son dünya şampiyonu Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 yenerek grupta 3'te 3 yaptık ve tarihimizde ilk defa 'Horozlar'ı dize getirdik.

Türkiye'nin bu başarısı herkesi sevince boğarken Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde ilginç bir detaya dikkat çekerken eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu'na çağrıda bulundu.

“Fransa’yı deviren Şenol Güneş Hocamız” diyeceksin

Ahmet Hakan, Erman Toroğlu için köşesinde şu ifadelere yer verdi;

''Erman Toroğlu televizyonda yorum yaparken Şenol Güneş’ten sürekli “Şenol, Şenol” diye söz ediyordu. Erman Toroğlu’na sesleniyorum:

Şenol demeyeceksin.

Şenol Güneş demeyeceksin.

Şenol Güneş Hoca demeyeceksin.

“Fransa’yı deviren Şenol Güneş Hocamız” diyeceksin.

Erman Toroğlu'nun Ahmet Hakan'a nasıl bir yanıt vereceği şimdiden merak konusu oldu.