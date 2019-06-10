İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş

Binlerce kişinin merakla beklediği İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, iş sağlığı ve güvenliği sınavı sonuç bilgisi ÖSYM resmi sitesinden adaylara duyurulacak. 18 Mayıs 2019 pazar günü yapılan İSG sınavı sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM ile aynı anda İSG sonuçları haberimizde olacak.

İSG-İş sağlığı ve güvenliği sınavı 18 Mayıs pazar günü yapıldı. Binlerce kişi iş yeri hekimliği ve iş yeri güvenliği uzmanlığı alanında profesyonel olmak için İSG sınavına girdi. Sınava katılan vatandaşlar şimdi İSG sınav sonuçlarına kilitlendi.

18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İSG’nin sonuçları ÖSYM’nin ‘aday işlemleri sayfası’ üzerinden duyurulacak. Peki, İSG 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG 2. Dönem sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İSG 1. Dönem sınav sonuçlarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Sınav sonuçları, 19 Haziran tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN: 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2. Dönem Sınavı ise 14 Aralık 2019 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak .