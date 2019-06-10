HABER /  GÜNCEL

İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş

İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş

Binlerce kişinin merakla beklediği İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, iş sağlığı ve güvenliği sınavı sonuç bilgisi ÖSYM resmi sitesinden adaylara duyurulacak. 18 Mayıs 2019 pazar günü yapılan İSG sınavı sonuçlarının 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM ile aynı anda İSG sonuçları haberimizde olacak.

İSG-İş sağlığı ve güvenliği sınavı 18 Mayıs pazar günü yapıldı. Binlerce kişi iş yeri hekimliği ve iş yeri güvenliği uzmanlığı alanında profesyonel olmak için İSG sınavına girdi. Sınava katılan vatandaşlar şimdi İSG sınav sonuçlarına kilitlendi.

18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İSG’nin sonuçları ÖSYM’nin ‘aday işlemleri sayfası’ üzerinden duyurulacak. Peki, İSG 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak? İSG 2. Dönem sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İSG 1. Dönem sınav sonuçlarıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Sınav sonuçları, 19 Haziran tarihinde ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN: 2019 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG), 2. Dönem Sınavı ise 14 Aralık 2019 tarihinde; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacak .

SON DAKİKA HABERLERİ
İmar barışında son 6 gün bakanlık açıkladı 10 milyon başvuru
İmar barışında son 6 gün bakanlık açıkladı 10 milyon başvuru
Uğur Dündar moderatörlüğü neden kabul etmediğini açıkladı!
Uğur Dündar moderatörlüğü neden kabul etmediğini açıkladı!
Ahmet Hakan'dan Erman Toroğlu'na Şenol Güneş çağrısı
Ahmet Hakan'dan Erman Toroğlu'na Şenol Güneş çağrısı
UEFA'dan Ali Palabıyık'a önemli görev
UEFA'dan Ali Palabıyık'a önemli görev
Lastiğin patlama derdine Fransa'dan çözüm
Lastiğin patlama derdine Fransa'dan çözüm
Altaylı'dan İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını için çok konuşulacak teklif!
Altaylı'dan İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını için çok konuşulacak teklif!
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 12 Filistinliyi gözaltına aldı
Umut Akyürek'in kızı kim Melek Bal kaç yaşında babası kimdir?
Umut Akyürek'in kızı kim Melek Bal kaç yaşında babası kimdir?
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Mustafa Çeceli'nin eski eşi Sinem Gedik ile müstehcen görüntüleri sızan İntizar anlaştı
Umut Akyürek kaç yaşında eşi Oktay Ertuğrul kimdir mesleği ne?
Umut Akyürek kaç yaşında eşi Oktay Ertuğrul kimdir mesleği ne?
Rafinha ülkesine döndü
Rafinha ülkesine döndü
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
Haktan Pak evli mi eşi kimdir Haktan Pak çocukları var mı?
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonuç sorgulama
AÖF sınav sonuçları açıklanıyor TC ile AÖF sınav sonuç sorgulama
Kurban Bayramı ne zaman 2019 tatil günleri güncel takvimi
Kurban Bayramı ne zaman 2019 tatil günleri güncel takvimi
Yorumlar