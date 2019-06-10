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İzlanda'nın eziyeti sonrası intikam sesleri! Rövanş maçı hangi statta oynanacak

A Milli Takımımıza, İzlanda’da yapılan muamele nedeniyle Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilirken gözler şimdiden Türkiye'de oynanacak maçın hangi stada verileceğine çevrildi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda’ya konuk olacak olan A Milli Takımımıza, İzlanda’da yapılan muamele ve Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması nedeniyle Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla nota verildi. İzlanda'da yaşanılan çirkin hadisenin yankıları devam ediyor.

Emre Belözoğlu’nun havalimanında basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arkadan yaklaşan bir İzlanda vatandaşı, yaşanan hengameyi fırsat bilerek, gazeteci gibi yaklaşarak mikrofonların yanına tuvalet fırçası uzatmıştı. Emre, kendisine yapılan saygısızlığın fark etseydi o şahsa orada gereken cevabı en güzel şekilde verecekti.

Gözler yarın akşama çevrildi
Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından gözler yarın akşam İzlanda'da Laugardalsvöllur Stadı'nda saat 21: 45'te oynanacak maça çevrildi.

İzlanda maçının rövanşı 14 Kasım 2019’da oynanacak
İzlanda karşısında alınacak bir galibiyet gruptan çıkmamız için büyük bir avantaj elde etmemizi sağlayacak. Beraberlik bile bizim için yeterli olacaktır. Lakin tüm kamuoyunun beklentisi rövanş maçının nerede oynanacağı ve Türkiye'nin nasıl bir tavır takınacağı. İzlanda maçının rövanşı 14 Kasım 2019’da oynanacak. Henüz karşılaşmanın şehri ve stadı belli değil. Özellikle sosyal medyada rövanş maçı için şimdiden stat seçenekleri ön plana çıktı.

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