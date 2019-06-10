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Fatih Altaylı'dan Konya seyircisine tepki: Yapılan ayıptır

Fatih Altaylı'dan Konya seyircisine tepki: Yapılan ayıptır

Fatih Altaylı, İzlanda'da Milli Takım'a yapılan saygısızlığı ve Emre Belözoğlu'na uzatılan tuvalet fırçasına tepki gösterirken Fransa maçındaki ayıbımızı da dile getirdi.

Türkiye, A Milli Futbol Takımı'nın Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muamele ve Emre Belözoğlu'na uzatılan tuvalet fırçası nedeniyle İzlanda'ya, Norveç'teki Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla durumu kınayan nota verdi.

Siyasiler, İzlanda'ya gerekli tepkiyi verdi ve vermeye devam ederken Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde yaşanan çirkin hadiseyi ele aldı.

''O serseriye bir tane çakabilirdi''
''Emre’ye tuvalet fırçasından mikrofon yapılmasını ise ciddiye bile almıyorum. Emre’ye de helal olsun.'' ifadelerini kullanan Altaylı, ''O serseriye bir tane çakabilir, haklıyken suçlu olabilirdi. İyi sabır varmış.'' şeklinde satırları kaleme aldı.

''Fransız Milli Marşı çalınırken ıslıklaması da benzer bir ayıptır''
Altaylı, Fransa maçında Konya halkının rakip takımın ulusal marşını ıslıklamasını da görmemezlikten gelemedi ve şu ifadeleri kullandı;

''Bunları söyledikten sonra bir şeyi de yüzüne çarpmak istiyorum bazılarının. İzlanda’da gördüğümüz muameleyi ulusal onurumuza saldırı olarak görüp nota verdik. Haklıyız da. Yapılan ayıptır. Ancak Konya seyircisinin Fransız Milli Marşı çalınırken ıslıklaması da benzer bir ayıptır. Bize hakaret edilmesini istemiyorsak, biz de başkasına hakaret etmeyeceğiz. Bizim ulusal onurumuza saldırılmasını istemiyorsak, biz de başkasınınkine saldırmayacağız. Anlaştık mı!''

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