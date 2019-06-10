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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemisiyle ilgili skandal karar!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Fatih sondaj gemisiyle ilgili skandal karar!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Fatih sondaj gemi personeline tutuklama kararı çıkarması ile Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak yeni adım attı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Sondaj gemisinde görevli personeli ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı,(TPAO) ile işbirliği yapan şirket yetkilileri ile birlikte 25 personeli ve gemi mürettebatı hakkında ki tutuklama kararında Kıbrıs Rum Yönetimi’nin kendi deniz bölgesinde izinsiz olduğunu gerekçe göstererek uluslararası alanda girişim başlattığı öne sürüldü.

Suç duyurusunda bulundu

Fatih sondaj gemisinde İngiltere ile Türkiye’den personel bulunduğu ve Türkiye’nin bu aşamada, ikisi Amerikan biri Hırvat olmak üzere, sondaj konularında uzman üç şirketle işbirliği yaptığı ve bu çalışanlar ile şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

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