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İzlanda'daki skandalının ardından Bakan Kasapoğlu'ndan flaş karar

İzlanda'daki skandalının ardından Bakan Kasapoğlu'ndan flaş karar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'na destek olmak amacıyla İzlanda'ya gitme kararı aldı.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda karşılaşacağı İzlanda maçı için gittiği ülkedeki havalimanında yaşadığı skandal güvenlik araması ve fırça olayına tepkiler çığ gibi büyüyor. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Milli Takımı'nın İzlanda havaalanında maruz kaldığı çirkin davranışın ardından millilere destek için İzlanda'ya gidecek.

A Milli Futbol Takımı'na destek için İzlanda'ya gitme kararı alan Bakan Kasapoğlu, millileri yarın oynanacak maçta yalnız bırakmayacak.

Bakan Kasapoğlu konuya ilişkin, ''Dün İzlanda'da Milli Takım Kafilemize ne uluslararası hukuka, ne sportmenliğe yakışmayan çirkin olaylardan ötürü oradaki duruma vaziyet etmek için İzlanda'ya gidiyorum. Millilerimiz yalnız değildir. Türkiye Cumhuriyeti  Devleti ve milletimiz olarak en güçlü şekilde yanlarında olacağız'' açıklamasında bulundu.

Ünlü sanatçılardan destek
Öte yandan sanat camiası da A Milli Takım'a sosyal medya paylaşımlarıyla destek oldu. 

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak, "İzlanda'nın Milli Takımımıza uyguladığı mobing, yaptığı terbiyesizlik, ne futbola yakışır ne de insanlık anlayışına yakışır. Milli Takımımızın yanındayız ve onları destekliyoruz, seviyoruz. Başarılarla geri döneceklerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses ise, "Milli Takımımızın tarihi Fransa zaferi sonrasında, dün İzlanda havaalanında yapılan muameleyi kınıyorum. Oyunu saha dışına taşımaya çalışanlara, en güzel cevabı, bu vatanın aslan gibi evlatları yine sahada verecektir. İnancımız tam, gururla sizi izleyeceğiz" dedi.

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