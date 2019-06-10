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A Milli Takım'a yapılan skandal muamele! Nedeni ortaya çıktı

İZLANDA'da yayın yapan Morgunbladid'e göre A Milli Takım'a yapılan büyük saygısızlığın sebebi yapılan uçuşun onaylanmamış havaalanı olan Konya'dan yapılmış olması.

A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer aldı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi, konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazdı.

Sebep: Uçuşun Konya'dan gerçekleştirilmiş olması

Akşam'da yer alan habere göre; Bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterildi.

İzlanda'ya nota

Türkiye'den İzlanda'ya "durumu kınayan nota" verilirken, konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Sorunsuz geçiş için yazışmalar yapılmış olmasına rağmen bu sıkıntıların yaşandığı" bildirildi.

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