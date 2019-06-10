HABER /  SPOR

Konyaspor'dan İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddiasına yanıt

İzlanda basınında yer alan iddiaya göre; Türkiye kafilesinin bekletilme sebebi, İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılmasıydı. Konuyla ilgili olarak Konyaspor'dan açıklama geldi.

2-0'lık Fransa galibiyetinin ardından Konya'dan İzlanda'ya giden Milli Takım, 6.5 saatlik uçuşun ardından İzlanda'ya ulaşmış ancak havaalanında da ek güvenlik aramalarından ve pasaport kontrolünden geçirilerek üç saatten daha uzun bir süre boyunca bekletildikten sonra Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılmıştı. Türkiye, yaşanan bu çirkin hadisenin ardından İzlanda'ya nota vermişti.

İzlandalılar gerekçe olarak ne dedi
A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer almıştı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazmıştı. Bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterilmişti.

Konyaspor'dan açıklama geldi
Öte yandan İzlanda basınının Konya Havaalanı'nın 'onaysız' olduğu yönündeki iddiasının ardından Konyaspor'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir." denildi.

Milliler Konya'dan direkt uçuşla Reykjavik'e gitmişti
Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda ile deplasmanda oynadığı maçı için Konya'dan direkt uçuşla Reykjavik'e gitmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kim? Çirkin hareket İzlanda basınında
Foto Galeri Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan kim? Çirkin hareket İzlanda basınında Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Basına sızan şok ABD mektubuna yanıt buna bir cevap verilir
Basına sızan şok ABD mektubuna yanıt buna bir cevap verilir
Mali'de dehşet! En az 100 ölü var
Mali'de dehşet! En az 100 ölü var
Abdullah Avcı Beşiktaş'a imza attı bakın ne sözü verdi
Abdullah Avcı Beşiktaş'a imza attı bakın ne sözü verdi
Rumların sondaj gemimizin personelini tutuklama kararına Türkiye ilk tepki
Rumların sondaj gemimizin personelini tutuklama kararına Türkiye ilk tepki
Manavgat'ta uçak kazası! Pilot yaşamını yitirdi, 2 de yaralı var
Manavgat'ta uçak kazası! Pilot yaşamını yitirdi, 2 de yaralı var
Petrol için kritik tahmin! Fiyatlar ne kadar düşer?
Petrol için kritik tahmin! Fiyatlar ne kadar düşer?
ÖNCEKİ HABERLER
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
Hazine 7,4 milyar lira borçlandı
Hazine 7,4 milyar lira borçlandı
İsmail Küçükkaya aslen nereli kaç yaşında İsmail Küçükkaya eşi kimdir?
İsmail Küçükkaya aslen nereli kaç yaşında İsmail Küçükkaya eşi kimdir?
Kurban Bayramı başlangıcı ne zaman 2019 9 gün tatil olur mu?
Kurban Bayramı başlangıcı ne zaman 2019 9 gün tatil olur mu?
Tatil dönüşü sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?
Tatil dönüşü sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?
e devlet KOSGEB personel alımı başvuru ekranı TC ile giriş
e devlet KOSGEB personel alımı başvuru ekranı TC ile giriş
İsmi kesinleşen İsmail Küçükkaya’dan ilk açıklama
İsmi kesinleşen İsmail Küçükkaya’dan ilk açıklama
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
Yorumlar 5 yorum