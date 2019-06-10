Konyaspor'dan İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddiasına yanıt

İzlanda basınında yer alan iddiaya göre; Türkiye kafilesinin bekletilme sebebi, İzlanda'ya yapılan uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılmasıydı. Konuyla ilgili olarak Konyaspor'dan açıklama geldi.

2-0'lık Fransa galibiyetinin ardından Konya'dan İzlanda'ya giden Milli Takım, 6.5 saatlik uçuşun ardından İzlanda'ya ulaşmış ancak havaalanında da ek güvenlik aramalarından ve pasaport kontrolünden geçirilerek üç saatten daha uzun bir süre boyunca bekletildikten sonra Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılmıştı. Türkiye, yaşanan bu çirkin hadisenin ardından İzlanda'ya nota vermişti.

İzlandalılar gerekçe olarak ne dedi

A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer almıştı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazmıştı. Bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterilmişti.

Konyaspor'dan açıklama geldi

Öte yandan İzlanda basınının Konya Havaalanı'nın 'onaysız' olduğu yönündeki iddiasının ardından Konyaspor'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir." denildi.

❗️Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2), Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir. pic.twitter.com/ZlGSjIkLz3 — Konyaspor (@konyaspor) 10 Haziran 2019

Milliler Konya'dan direkt uçuşla Reykjavik'e gitmişti

Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda ile deplasmanda oynadığı maçı için Konya'dan direkt uçuşla Reykjavik'e gitmişti.