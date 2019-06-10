HABER /  EKONOMİ

Petrol için kritik tahmin! Fiyatlar ne kadar düşer?

Petrol için kritik tahmin! Fiyatlar ne kadar düşer?

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 30 dolara düşebileceğini bildirdi.

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Rusya’nın bütçe planlamasında tüm risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Siluanov, "Eğer OPEC ile OPEC dışı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı uzatılmazsa petrol fiyatları varil başına 30 dolara kadar düşebilir." dedi.

Petrol 30 dolara kadar düşebilir

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının 30 dolara kadar düşebileceği görüşüne katıldığını ifade ederek, "Her şey ticaret savaşları ve yaptırımlar gibi belirsizlikler nedeniyle petrol piyasalarında bu yılın ikinci yarısında neler yaşanacağına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim kısıntısı anlaşması uzatılmalı

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile petrol piyasalarına ilişkin olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim." ifadesini kullanmıştı.

Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti. Günlük 1,2 milyon varillik kısıntının öngörüldüğü anlaşmanın süresi bu ay sona eriyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
İsmi kesinleşen İsmail Küçükkaya’dan ilk açıklama
İsmi kesinleşen İsmail Küçükkaya’dan ilk açıklama
Gazişehir Gaziantep'de Ayhan Akman dönemi
Gazişehir Gaziantep'de Ayhan Akman dönemi
Süleyman Soylu : İmamoğlu bir buçuk ayda rotasını şaşırdı
Süleyman Soylu : İmamoğlu bir buçuk ayda rotasını şaşırdı
Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun VIP krizine ilişkin ifadeye çağrılacak!
Ekrem İmamoğlu ve Seyit Torun VIP krizine ilişkin ifadeye çağrılacak!
Burak Yılmaz'dan espirili "fırça" paylaşımı
Burak Yılmaz'dan espirili "fırça" paylaşımı
Siirt fıstığı fistolara markasıyla dünya pazarında
Siirt fıstığı fistolara markasıyla dünya pazarında
ÖNCEKİ HABERLER
Tatil dönüşü sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?
Tatil dönüşü sendromundan kurtulmanın yolları nelerdir?
TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
TOKİ konutlarının hak sahipleri belirlendi
İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş
İSG sonuçları açıklanıyor İSG sonuç sorgulama TC ile giriş
e devlet KOSGEB personel alımı başvuru ekranı TC ile giriş
e devlet KOSGEB personel alımı başvuru ekranı TC ile giriş
AÖF sonuçları sorgulama ne zaman AÖF final sonuç ekran girişi
AÖF sonuçları sorgulama ne zaman AÖF final sonuç ekran girişi
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
İsmail Küçükkaya eşi Eda Demirci kimdir mesleği ne?
Okulların kapanma günü ne zaman bu hafta yoklama var mı?
Okulların kapanma günü ne zaman bu hafta yoklama var mı?
Şevval orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur kazaya sayılır mı?
Şevval orucu nedir ne zaman kaç gün tutulur kazaya sayılır mı?
Yorumlar