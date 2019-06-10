Petrol için kritik tahmin! Fiyatlar ne kadar düşer?

Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılmaması halinde petrol fiyatlarının varil başına 30 dolara düşebileceğini bildirdi.

Siluanov, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da yaptığı konuşmada, OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini söyledi.

Rusya’nın bütçe planlamasında tüm risklerin göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Siluanov, "Eğer OPEC ile OPEC dışı ülkeler arasındaki üretim kısıntısı uzatılmazsa petrol fiyatları varil başına 30 dolara kadar düşebilir." dedi.

Petrol 30 dolara kadar düşebilir

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da gazetecilere yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının 30 dolara kadar düşebileceği görüşüne katıldığını ifade ederek, "Her şey ticaret savaşları ve yaptırımlar gibi belirsizlikler nedeniyle petrol piyasalarında bu yılın ikinci yarısında neler yaşanacağına bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

Üretim kısıntısı anlaşması uzatılmalı

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya ile petrol piyasalarına ilişkin olumlu görüşmeler yaptıklarını belirterek, "OPEC ile OPEC dışı bazı ülkeler arasında petrol üretim kısıntısı anlaşmasının uzatılacağına eminim." ifadesini kullanmıştı.

Petrol fiyatlarında görülen dalgalanmalar nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler, üretim kısıntısı anlaşmasına gitmişti. Günlük 1,2 milyon varillik kısıntının öngörüldüğü anlaşmanın süresi bu ay sona eriyor.